Quinté du mardi 28 février 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 27 février 2023 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Grasse. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 2.150 mètres. Gazon. Terrain très souple. Pur-sang de 4 ans et plus.

Nous en mettons sept dans la sélection, mais nous regrettons de n’avoir pu y mettre également tous les autres. C’est vous dire si la chose est compliquée.

Reste la logique, qui fait cas de notre favori, le 10 Lepti Prinsadi, auteur d’une rentrée convaincante, et son compagnon de box, le 1 Thunderspeed, de retour sur une distance en accord avec ses aptitudes.

L’outsider de RTL est ici le 7 Electron Libre, pour lequel le terrain était trop ferme et la distance un peu trop longue en dernier lieu. La piste sera beaucoup plus souple cette fois, tandis que la distance est celle où il est le plus performant. Donc, il n’y a plus qu’à !

En bas de tableau, le 11 Craps a sa chance, c’est vrai, mais Stéphane Pasquier devra cette fois composer avec un numéro à la corde défavorable. Nouveau venu dans cette catégorie, le 9 Cuncerto est une possible révélation...

Les pronostics :

10. Lepti Prinsadi

1. Thunderspeed

7. Electron Libre

11. Craps

5. Héliopolis

9. Cuncerto

14. Mad Whip

L’outsider de RTL :

7. Electron Libre

Résultats du samedi 25 février à Auteuil :

Le favori de RTL (5e) se comporte très bien dans un quinté indéchiffrable. L’outsider de RTL s'est arrêté, sur une piste trop ferme pour lui.

