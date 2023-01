Quinté du mardi 17 janvier 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier le quinté du mardi 17 janvier 2023 à Vincennes, le Prix de Brionne. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 9 ans.

Rachetons le 14 M.T.Oscar, qui après avoir réussi sa rentrée sur la vitesse (5e), vient d’être disqualifié d’un quinté dont il était le favori. Vu le bel engagement dont il hérite ici, son rachat est probable.

En haut de tableau, il faut faire cas du 4 Mateo de Rêve, avec Jean-Michel Bazire, et du 3 Devs Definitif, cela même si Adrien Lamy lui a préféré notre favori. C’est ici Franck Nivard qui s’y colle et une grande performance de sa part est possible, car il en a les moyens.

Cheval encore neuf, puisqu’il n’en est qu’à sa 41e sortie publique, le 11 Gino Viva est une belle possibilité à ce niveau. Il ne sait que trotter et n’a pas encore montré ses limites. Il devrait en toute logique être dans le coup.

Notre dernière minute, le 1 Kilimanjaro, ne s’est produit qu’à deux reprises à Vincennes. Ce Hollandais s’était bien comporté alors sur 2.100 mètres, se classant troisième derrière des trotteurs français de grande qualité. Avec un parcours sur mesure, il va en surprendre quelques-uns...

Les pronostics :

14. M.T.Oscar

11. Gino Viva

4. Mateo de Rêve

3. Devs Definitif

1. Kilimanjaro

5. Heradamès

12. Hulysse Digéo

Le dernière minute :

1. Kilimanjaro

Résultats du dimanche 15 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL s’impose, devant la dernière minute. La sélection indique le Quinté.

