Quinté du mardi 14 mars 2023 à Laval : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 14 mars 2023 à Laval, le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. Course internationale. 2.850 mètres. Trotteurs de 5 à 11 ans.

Quinté intéressant, où la qualité est au rendez-vous. Cependant, plus qu’un quinté avec 14 partants, c’est une épreuve où seuls dix d’entre eux ont une chance réelle de disputer l’arrivée, les quatre trotteurs du bas de tableau pouvant être éliminés. Il reste en effet très difficile de rendre la distance sur cet anneau mayennais…

Notre favori, le 9 Have a Dream, a retrouvé récemment la bonne carburation, et trouve là l’occasion d’aligner une nouvelle belle performance. Vu l’engagement, le 7 Halicia Bella aura sans nul doute été préparée avec soin. Sa rentrée récente a convaincu et elle apprécie ce tracé.

L’outsider de RTL, le 10 Excel d’Amour, tente la passe de trois. Possible mais pas probable face aux « jeunes ». Mais lui aussi aime Laval et, surtout, il est remarquablement placé à la limite du recul.

Le 8 Galet Sted (qui a réussi la passe de douze victoires l’an passé) devrait bien courir, mais la marche est cette fois très haute. Le 2 Divallo est un possible quatrième ou cinquième. Quant au 6 Type A, un américain arrivé en Europe il y a trois ans et en France, chez Jean-Michel Bazire, il y a quelques semaine, il s’est jusqu’ici montré régulier, c’est vrai, mais dans des lots scandinaves de valeur moindre. Dès lors, il ne sera retenu qu’en fin de combinaison pour ses grands débuts sur notre sol. Pas sûr qu’il nous fasse mentir...

Les pronostics :

9. Have A Dream

10. Excel d’Amour

7. Halicia Bella

8. Galet Sted

5. Haziella d’Amour

2. Divallo

6. Type A

L’outsider de RTL :

10. Excel d’Amour

Résultats du dimanche 12 mars à Laval :

Le favori de RTL se classe 2e. L’outsider de RTL prend de nouveau le galop peu après le départ.

