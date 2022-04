Quinté+ du mardi 12 avril 2022 à Fontainebleau : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 12 avril 2022 à Fontainebleau, le Prix Roland Fougedoire. Départ à 13h50. 15 partantes. Plat. Handicap. Femelles. 1.800 mètres. Femelles de 4 ans et plus.

Ayant surtout évolué sur 2.400 mètres et plus, le 9 Ashtana fait ses premiers pas sur une distance aussi courte, avec toutefois un poids très avantageux. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'on lui donne la course, mais pas loin. Derrière elle, nous avons retenu le 11 Galifa, une fille de Frankel qui ne manque pas de qualité et le 6 Extérieur, bien placée à la corde.

Pour sa première participation à un handicap, le 4 Valverde peut encore manquer d'expérience, mais elle devrait bien se comporter. Attention enfin au 8 Nottingham, qui n'a jamais terminé plus loin que 5e en une dizaine de sorties publiques. Elle aussi est très bien placée au poids.

Les pronostics :

9. Ashtana

8. Nottingham

11. Galifa

6. Extérieur

4. Valverde

2. Kimina

13. Shanna Rose



La dernière minute :

4. Valverde

Résultats du dimanche 9 avril à Longchamp :

Le gagnant nous a échappé. Dommage. Le favori de RTL est 4e, la dernière minute a mal couru.