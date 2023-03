Quinté du lundi 6 mars 2023 à Caen: les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 6 mars 2023 à Caen, le Prix de Saint-Etienne. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.450 mètres. Corde à droite. Trotteurs de 6 à 11 ans.

Direction l’hippodrome de la Prairie à Caen, où les chevaux sont répartis sur deux échelons de départ, certains d’entre eux pouvant être rayés des deux mains (les numéros 6, 8 , 9 et 11).

Pas de souci avec notre favori, le 5 Hélios Somolli, qui a jusque là rendu des copies parfaites sur cet hippodrome (4 courses, une victoire, trois accessits), et qui se présente ici pieds nus.

Le 13 Esteban Jiel est la meilleure chance au deuxième échelon, jugé sur ses récentes prestations parisiennes, dans des lots beaucoup plus huppés.

Attention à l’outsider de RTL, le 14 Cléa Miquellerie, non placé dans le récent Prix de Paris à Vincennes, et qui bénéficie ici du renfort de Yoann Lebourgeois, qui va la transcender pour sa dernière course. Elle sera en effet atteinte par la limite d’âge dans quelques jours.

Le 2 Hélios Si est un excellent compétiteur provincial, tandis que le 1 Graziela d’El, compagne d’écurie de l’outsider de RTL, peut apporter du piment aux rapports.

Les pronostics :

5. Hélios Somolli

13. Esteban Jiel

2. Hélios Si

14. Cléa Miquellerie

3. Glorioso Bello

7. Filou Smiling

1. Graziela d’El

L’outsider de RTL :

Résultats du samedi 4 mars à Vincennes :

Le favori de RTL prend le galop suite à une faute de drive de son partenaire. L’outsider de RTL est 5e.

