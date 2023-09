Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 3 septembre 2023 à Longchamp, le Prix de la Reine Marguerite. Départ à 15h55. 16 partants. Plat. Handicap. 2.400 mètres. Grande piste. Bon terrain. Pur-sang de 4 ans et plus.

Puisqu’il semblerait qu’André Fabre prenne plaisir cette saison à faire gagner des quintés à des cotes avoisinant les 10 contre 1 à ses pensionnaires, nous ferons du 2 Officer of State notre favori. La tenue en effet ne lui fait pas défaut, et même si nous aurons préféré une piste plus souple pour lui, il ne devrait pas passer loin de l’objectif, vu la qualité de l’entraînement dont il dépend.

À 8 ans, le 14 North Hunter est loin d’être décati. Ce profil va l’avantager, lui qui, bien loti au départ, aime imprimer son rythme. Le 5 Everillo, qui vient de s’illustrer avec de la marge, aura également de nombreux supporters, ce qui ne sera que justice.

L’outsider de RTL, le 12 Panjaman, vaut beaucoup mieux que ne l’indiquent ses dernières sorties. Notons qu’il n’a jamais été aussi bien placé au poids qu’aujourd’hui dans cette catégorie, ce dont il ne peut que profiter, pourquoi pas victorieusement.

Attention également au 15 Cheek to Cheek, qui aborde cet engagement avec beaucoup de fraîcheur.



















































































































































































Les pronostics :

2. Officer of State

14. North Hunter

5. Everillo

12. Panjaman

15. Cheek to Cheek

10. Santurin

3. Utamaro











































































































































































L’outsider de RTL :

Résultats du vendredi 1er septembre à Vincennes :

Le favori de RTL se classe 4e, l’outsider de RTL luttait pour une petite place quand il a pris le galop.

