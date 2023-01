Quinté du lundi 23 janvier 2023 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du lundi 23 janvier 2023 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Cannes. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.500 mètres. Gazon. Terrain très souple. Pur-sang de 4 ans. Il fallait jouer le 15, le 10, le 6, le 16 et le 1.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Sept chevaux dans notre sélection, et on regrette de ne pouvoir y mettre (presque) tous les autres. C’est compliqué, une nouvelle fois.

Bien armé avec quatre pur-sang au départ, situation déplaisante pour les parieurs, l’entraîneur Jérôme Reynier sera surtout en vue avec le 8 Investisseur, qui avait montré de belles choses sur le gazon lors de ses trois courses de débuts de carrière. En pleine forme, il peut faire sien ce Quinté, tandis que le 4 Mammalina sera retenue avec lui.

Notre dernière minute, le 2 Tut Tut, dépend de l’effectif en forme de François Montfort. Il n’a jamais couru sur le gazon en France, mais avait montré des moyens sur cette surface en Irlande, s’illustrant notamment à Leopardstown.

Supplémenté pour être au départ, le 14 Game Run n’a qu’à confirmer la surprenante valeur (2e, manquant de peu de faire mouche) établie dans le quinté du lendemain de Noël à Deauville pour entrer dans la bonne combinaison de celui-ci.

En dépit de son mauvais numéro au départ, élément important sur ce tracé, le 16 Forchester sera retenu pour la monte de Stéphane Pasquier.

Les pronostics :

8. Investisseur

2. Tut Tut

15. Yes for Ever

14. Game Run

4. Mammalina

10. Etatique

16. Forchester

Le dernière minute :

2. Tut Tut

Résultats du samedi 21 janvier à Vincennes :

Victoire du favori de RTL, la dernière minute étant disqualifiée. La sélection indique le Quinté.

