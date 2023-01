Quinté du lundi 2 janvier 2023 à Pau : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le lundi 2 janvier 2023 à Pau, le Prix Pierre Estrem Rey. Départ à 13h50. 15 partants (le 1 BOSTON EMERY est non partant). Haies. Handicap. 3.800 mètres. Terrain collant. Chevaux de 6 ans et plus.

Ils ont tous leur chance, finalement, er cela ne nous facilite pas la tâche. Avec le 6 Capodimonte, on tient toutefois un sauteur en pleine forme, dont les limites nous sont inconnues, qui reste convenablement traité sur l'échelle des valeurs et qui, opposé à ses aînés, devrait pouvoir s'imposer une nouvelle fois.

Notre dernière minute, le 7 Danse avec Jersey, est à l'inverse le doyen de l'épreuve. Lui qui montra de la qualité dans sa jeunesse, parvenant même à disputer l'arrivée de courses semi-classiques, a conservé de beaux restes, sa forme étant en outre chose sûre, sa récente deuxième place sur cette piste l'atteste.

Deux fois quatrième de quintés du même genre à Auteuil, le 10 Hupeca de Thaix mérite un crédit certain lui aussi, tandis que, si l'on part à la recherche de bons outsiders, on pourra toujours se tourner vers le 15 Apollo Creed, ou le 14 Super Flam.

Que vaut le 4 Chichi de la Vega loin d'Auteuil, où il s'est pratiquement toujours produit ? C'est la question. Ce sera tout ou rien, sans nul doute...

Les pronostics :

6. Capodimonte

3. Six One

7. Danse avec Jersey

10. Hupeca de Thaix

15. Apollo Creed

4. Chichi de la Vega

14. Super Flam

Le dernière minute :

7. Danse avec Jersey

Résultats du samedi 31 décembre à Vincennes :

Quinté d’outsiders, où le favori de RTL, 12e, a lâché après avoir mené, la dernière minute, 8e, craquant à 300 mètres du disque alors qu’elle avait pris la tête.

