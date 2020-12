Quinté+ du lundi 14 décembre 2020 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 13/12/2020 à 15:30

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 13 décembre 2020 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de la Promenade des Anglais. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Handicap. 4.000 mètres. Chevaux de 5 ans et plus. Premier quinté du meeting d'obstacle cagnois, ce Prix de la Promenade des Anglais n'a rien de facile.

Un candidature s'impose toutefois, celle de Pascasha d'Or, le 12, venu tardivement sur les obstacles après avoir fait carrière en plat. Il y a derechef montré de la qualité, sans jamais vaincre toutefois, ce qui lui confère ici un poids intéressant. On ne peut jamais tout avoir, finalement.

Puisque nous sommes en meeting, il faut s'intéresser à l'heure du "papier" aux hommes... du meeting. Yannick Fouin en est un. Triplement représenté ici, nous n'avons pas retenu son Buck's Bahbook, le 5, dont il s'agit ici de la quatrième sortie en moins de 40 jours.

Folburg de Palma, révélation possible à ce niveau

Pour les deux autres en revanche, on fonce avec le 1 Folsom Prison et surtout notre dernière minute, le 9 Folburg de Palma, qui a couru 12 fois, dont sept en obstacle, chaque fois sur des hippodromes différents, gagnant quatre courses. C'est une révélation possible à ce niveau.

Parmi les outsiders, on aime beaucoup le 10 No Risk For You, mais surtout le 11 Derdy de Tendron : il est en pleine forme, et n'aura contre lui que de découvrir Cagnes-sur-Mer.

Les pronostics :

12. Pascasha d'Or

9. Folburg de Palma

11. Derdy de Tendron

10. No Risk For You

4. Tenerife Sea

16. Cirano de Pail

1. Folsom Prison



La dernière minute :

9. Folburg de Palma

Résultats du samedi 12 décembre :

Le favori de RTL se classe 3e, la dernière minute s'impose, la sélection indique le désordre du Quarté.