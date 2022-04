Quinté+ du jeudi 7 avril 2022 à Deauville : les pronostics

Tout est possible une nouvelle fois dans cette course, aussi avons-nous accordé notre préférence à ceux ayant souvent bien couru ici, qu'ils fassent leur rentrée ou non... Ce qui est le cas de notre favori, le 5 EXCITING, qui vient en outre de très bien se comporter à ce niveau.

Le 4 NEPALAIS vient de faire une rentrée dans l'anonymat, mais devrait montrer l'étendue de ses talents cette fois, ce que l'on peut également attendre d'entrée de jeu pour le 13 SUPER SUPER SONIC.

Notre dernière minute, le 7 KING COBRA, rentre mais avec Mickaël Barzalona sur le dos, ce qui est bon signe. C'est notre dernière minute. Attention enfin au 3 CHASSELAY, capable de mettre tout le monde d'accord s'il venait à courir sa meilleure valeur.

Quinté du Jeudi 7 Avril 2022 à Deauville - PLAT - Prix de l'Opération Overlord - Handicap - 1.900 mètres, Piste en Sable Fibré - Pur-Sang de 4 ans. Départ à 13h50, 16 partants.

Les pronostics :

5 EXCITING

4 NEPALAIS

13 SUPER SUPER SONIC

9 MY CHARMING PRINCE

3 CHASSELAY

7 KING COBRA



8 SAGANO



La dernière minute :

7 KING COBRA