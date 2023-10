Quinté du jeudi 5 octobre 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du jeudi 5 octobre 2023 à Saint-Cloud, le Prix de Versailles. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.400 mètres. Bon terrain. Pur-sang de 3 ans.

C’est Versailles ici ! Référence évidemment au nom de la course, pas à la valeur des pur-sang en lice, encore que le lot est de bonne qualité.

On serait tenté sur cette distance réduite et dans ce terrain de faire confiance aux concurrents les mieux placés dans les stalles de départ. Mais ce serait une erreur, car si notre favori, le 10 Quartz du Houley, devrait performer avec la corde 2, tout comme le 14 Recording Angel, avec la corde 1, vu la qualité de son entraînement et son aptitude à ce parcours, on ne peut écarter le 3 Sahara Sping, compétitive à cette valeur dans ce lot, et le 9 Tawafuq, avec Stéphane Pasquier.

L’outsider de RTL, le 8 Big Log, reste certes sur deux échecs, mais il retrouve une piste et un parcours qu’il connaît pour y avoir déjà bien couru. Baissé d’une livre sur l’échelle des poids et bien placé au départ, il ne surprendrait personne en terminant à l’arrivée. Attention enfin au 4 Nolito, qui a devancé quelques-uns des chevaux que nous venons de citer sur ce parcours, cela récemment...



















































































































































































Les pronostics :

10. Quartz du Houley

5. Blue Bayou

3. Sahara Spring

14. Recording Angel

9. Tawafuq

8. Big Log

1. Hayejohn

4. Nolito











































































































































































L’outsider de RTL :

8. Big Log

Résultats du mardi 3 octobre 2023 à Auteuil :

5e, le favori de RTL est victime de la pénalisation. L’outsider de RTL s’impose. La sélection indique le Tiercé.