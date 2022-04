Quinté+ du jeudi 31 mars 2022 à Chantilly : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 31 mars 2022 à Chantilly, le Prix de la Journée des Plantes. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 9, le 11, le 5, le 7 et le 10.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Encore une énigme difficile, où les bons numéros à la corde feront, en principe, la différence. Notre favori, le 4 Le Nomade, est le choix de Christophe Soumillon dans cette épreuve. Le jockey belge, en tête de la course à la Cravache d'Or, avait évidemment d'autres options dans cette épreuve.

Notre dernière minute, le 14 Total Knockout, a lui aussi une belle chance à défendre, jugé sur ses sorties cagnoises, toutes bonnes. Parmi les bons outsiders, relevons la candidature du 11 Ciccio Boy, dont la valeur a flambé récemment, ce qui est le signe d'une forme insolente. Il vient en outre de s'imposer sur ce tracé.



Les Pronostics

4. Le Nomade

5. Royaumont

14. Total Knockout

1. Billabong Cat

10. Quartilla

7. Baciver

11. Ciccio Boy



La dernière minute

14. Total Knockout



