Quinté+ du jeudi 26 mai 2022 à Longchamp en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 26 mai 2022 à Longchamp en nocturne, le Prix de Montretout. Départ à 20h15. 14 partants. Plat. Listed-Race. 1.600 mètres. Grande piste. Purs-sangs de 4 ans et plus.

On délaisse pour une fois les traditionnels handicaps pour la catégorie supérieure. Toutefois, le 7 We Ride The World, qui n'a plus le choix des engagements après sa victoire récente dans un gros handicap, devrait bien faire, tant il apprécie cette piste, avec deux succès en cinq participations.

Notre dernière minute, le 1 Djo Français, n'est jamais sorti des trois premiers depuis qu'il court. En ce sens, il est plus qu'un point d'appui recommandé à ce niveau.

Même s'il débute sur cette distance, le 10 Rock Blanc mérite crédit avec Olivier Peslier. Il porte bien son nom et en dépit d'une valeur qui le situe en dessous des ténors de ce quinté, il devrait bien se comporter.

Parlant de valeur, le 4 Raadobarg affiche la plus importante au départ de cette belle épreuve. Dommage qu'il n'ait pas tiré un numéro plus près de la corde au départ.

Les pronostics :

7. We Ride The World

10. Rock Blanc

1. Djo Français

5. Longvillers

6. Millebosc

8. Bois d'Argent

4. Raadobarg

La dernière minute :

1. Djo Français

Résultats du mardi 24 mai à Saint-Cloud :

La dernière minute est 2e.

