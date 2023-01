Quinté du jeudi 19 janvier 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 19 janvier 2023 à Vincennes, le Prix Jean-Pierre Reynaldo. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 5 ans.

On pense que c’est facile, et puis il arrive que la piste nous donne tort dans tous les sens. Il est vrai que ce quinté semble proposer d’excellents points d’appuis, à commencer par le plus riche du lot, notre favori, le 16 Instructor, qui vient de se classer quatrième, juste devant le 15 Impact de Colmine qui est notre dernière minute.

L’un et l’autre sont des priorités, tandis que le 3 Iron Jet, le plus rapide pour le moment sur ce parcours, sera placé en embuscade. Le 9 Impact Player ne manque pas de charme, d’autant que sa cote, parce qu’il ne dépend pas d’une grande "maison", pourrait enrichir son homme.

Le 7 Ibiki de Houelle trouve ce bel engagement à point nommé, lui qui vient de reprendre un peu de fraîcheur. Régulier en diable, le 10 Ipalio va encore faire sa course, tandis qu’avec Romain Derieux, le 5 Ies we Can guettera la moindre défaillance des favoris cités plus avant...

Les pronostics :

16. Instructor

3. Iron Jet

9. Impact Player

15. Impact de Colmine

7. Ibiki de Houelle

5. Ies we Kan

10. Ipalio

Le dernière minute :

15. Impact de Colmine

Résultats du mardi 17 janvier à Vincennes :

Ni le favori de RTL (7e), ni la dernière minute (9e) ne disputent l’arrivée. La sélection indique toutefois le Quarté.

