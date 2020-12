Quinté+ du jeudi 17 décembre 2020 à Deauville : les pronostics

publié le 16/12/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 17 décembre 2020 à Deauville, le Prix de Sainte-Mère-Eglise. Départ à 13h50. 15 partants (le 1 Richemont est forfait). Handicap. Plat. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Purs-sangs de 3 ans et plus. Deauville, le sable et des chevaux de qualité : voilà tous les ingrédients réunis pour un quinté dont les rapports vont chanter.

Confiance au maître des lieux, Yann Barberot, qui présente deux de ses pensionnaires. Le 4 Ficelle du Houley a couru sept fois sur ce parcours, y a disputé quatre fois l'arrivée et a vaincu une fois. C'est une spécialiste qui peut remettre le couvert dans cette épreuve. Quant au 15 Diwan Senora, a force de baisser sur l'échelle des valeurs, il finira bien un jour par refaire surface. Ce quinté constitue également pour lui une belle opportunité.

Notre dernière minute, le 12 Planteur Davier, vient de bien se comporter face à certains rivaux présents ici, dont notre favorite. Associé de nouveau à Stéphane Pasquier, et à la condition que la ligne soit bonne, il peut lui aussi viser la plus haute marche du podium.

Parmi les outsiders, nous nous méfions du 10 Dantes, capable de se révéler dans cette catégorie. Comme il ne dépend pas d'une écurie de pointe, sa cote sera inversement proportionnelle à ses chances.

Les pronostics :

4. Ficelle du Houley

5. Monty

12. Planteur Davier

3. Vilaro

15. Diwan Senora

13. Ceinture Noire

10. Dantes



La dernière minute :

12. Planteur Davier

Résultats du mardi 15 décembre à Pau :

La favorite de RTL se classe 2e et la dernière minute, dont on attendait beaucoup mieux, 4e. La sélection indique le désordre du Quarté.