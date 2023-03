Quinté du jeudi 16 mars 2023 à Caen : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 16 mars 2023 à Caen, le Prix de Cauvicourt. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.200 mètres. Départ à l’autostart. Corde à droite. Trotteurs de 5 à 11 ans.



La forme ou la classe ? Les deux seront privilégiés dans ce quinté, où les deux meilleurs chevaux de la course, le 2 Etonnant, qui revient après être resté sur le banc de touche durant le meeting d’hiver (en cause, la maladie de Lyme), mais qui devrait réussir sa rentrée, et le 16 Impressionnist, l’un des tops de sa promotion d’âge et qui devrait progresser sur la septième place acquise à Vin cennes pour sa rentrée.

Côté forme (et aptitude à la piste), impossible ici de faire sans le 6 Ce Bello Romain, dont c’est l’ultime course en France, puisque demain, il y sera atteint par la limite d’âge. Il est, du reste, le tenant du titre dans cette épreuve... fourre-tout. Quant au 5 Elvis du Vallon, il ne pouvait être mieux placé derrière la voiture et vient de bien se comporter à Vincennes dans un lot plus fort.

L’outsider de RTL, le 7 Capital Mail, est un "Souloy" ayant montré sa (bonne) valeur à Vincennes, et à cinq reprises. Ce trotteur italien aimant les départs lancés, il devrait être servi dans ce Quinté, et si le profil très particulier de Caen lui plaît, une surprise de sa part est bien possible…

Les pronostics :

6. Ce Bello Romain

2. Etonnant

16. Impressionnist

5. Elvis du Vallon

7. Capital Mail

4. Dexter Chatho

1. Duel du Gers

L’outsider de RTL :

7. Capital Mail

Résultats du mardi 14 mars à Laval :

Le favori de RTL s’est imposé. L’outsider de RTL perd la 5e place sur le fil, ce qui coûte le Quinté à la sélection.

