Quinté+ du jeudi 14 avril 2022 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 14 avril 2022 à Auteuil. Départ à 13h50. 15 partants. Prix Rose or No. Handicap. Listed-Rac. 3.900 mètres. Trotteurs de 5 ans et plus.

Encore un quinté compliqué, ou six des quinze sauteurs en lice ont plus de dix ans. Confiance aux jeunes donc, à commencer par le 10 The Tickler , qui avait montré de très belles choses en plat, et qui semble tout aussi qualiteux sur les balais.

Notre dernière minute, le 8 Gagneur, n'a plus fait honneur à son nom depuis les calendes, mais il ne nous préviendra pas quand il sera prêt à vaincre. On le dit donc pour lui, il est une base plus que fiable dans la bonne combinaison.

Bel outsider, le 9 Papille d'or est le seul vétéran retenu dans notre sélection. Sa forme est sûre et, si le lot paraît relevé, il va une nouvelle fois donner le meilleur de lui-même.

Les pronostics :

10. The Tickler

4. Dauteil Précieux

8. Gagneur

7. Diva des Obeaux

5. Fou du Brésil

3. Hokusai Vallis

9. Papille d'or



La dernière minute :

8. Gagneur