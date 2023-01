Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 29 janvier 2023 à Vincennes, le Prix d’Amérique Races ZEturf. Départ à 16h25. 16 partants (le 17 Etonnant et le 7 Honey Mearas sont non partants). Trot attelé. Course internationale. Groupe I. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 et 11 ans.

C’est la plus belle course de trotteurs au monde, celle que tous les éleveurs, tous les propriétaires, tous les entraîneurs, tous les drivers rêvent d’épingler.

Flamme du Goutier, troisième de l’édition 2022, derrière Davidson du Pont et Galius, absents ici, a en outre un rendez-vous particulier avec l’Histoire, puisqu’elle va tenter de réaliser le doublé, après sa victoire, la deuxième, dans le Prix de Cornulier dimanche dernier. Cette passe de deux reste rarissime, le dernier à l’avoir réussie n’étant autre que le grand Jag de Bellouet… il y a dix-huit ans !

Considérant que le Prix de Cornulier 2023 s’est courue sur des bases techniques plus élevées que l’an passé et que Flamme du Goutier n’a pas été mise « dans le rouge » pour autant, elle peut venir à bout de ses deux cadets, son compagnon d’entraînement Idao de Tillard, qui sera sans doute le préféré des parieurs à la cote, et Horsy Dream, tout neuf et restant sur une série de quatre succès, le dernier dans l’ultime course préparatoire.

Ils sont finalement peu nombreux à pouvoir gagner cette édition, mais beaucoup se tiendront en embuscade pour tordre le cou à la logique. Notre dernière minute, le 8 Italiano Vero, est une vieille connaissance d’Idao de Tillard, les deux s’étant régulièrement affronté depuis leur plus jeune âge. En valeur, ils se tiennent d'ailleurs d’assez près. Autrement dit, retenir Idao implique de lui associer Italiano.

Attention enfin à ces bonnes juments que sont le 4 Ampia Mede Sm, aqvec Franck Nivard, Délia du Pommereux, toujours ingambe à 10 ans, voire Décoloration, en laquelle Gabriele Gelormini croit énormément.

Quant à Bazire, il n’est pas battu d’avance avec son Hooker Berry. Bref, c’est ouvert, et cela s’annonce comme chaque année grandiose…

Les pronostics :

14. Flamme du Goutier

6. Idao de Tillard

2. Horsy Dream

8. Italiano Vero

16. Délia du Pommereux

9. Hooker Berry

4. Ampia Mede Sm

5. Décoloration

Le dernière minute :

8. Italiano Vero

Résultats du vendredi 27 janvier à Deauville :

Quinté d’outsiders, avec une dernière minute (7e) et un favori (11e) qui finissent bien... mais trop tard.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info