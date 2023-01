Quinté du dimanche 22 janvier 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 22 janvier 2023 à Vincennes, le Prix de Cornulier. Départ à 15h15. 18 partants. Trot monté. Course internationale. Groupe I. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 à 11 ans, hongres exclus.

Depuis son sacre dans l’édition 2022 de ce classique au trot monté, seul dans la discipline à servir de support au Quinté Plus, le 18 Flamme du Goutier a couru à neuf reprises, chaque fois à l’attelé. C’est donc son grand retour dans cette spécialité, où elle sera associée à un nouveau jockey, Matthieu Mottier, Antoine Wiels ayant mis un terme à sa carrière de jockey... à l'issue du dernier Cornulier.

Impossible de faire sans ses services, évidemment, tout comme il convient de retenir en position haute le 14 Granvillaise Bleue, irréprochable lors de ses tentatives du meeting.

Notre dernière minute, le 3 Faubourg, est l’un des petits poucets de l’épreuve. Il n’a été vu que trois fois dans la spécialité, où il n’a jamais gagné mais s’est toujours placé. Entraîné par Pierre-Yves Verva, qui connut son heure de gloire en 1996 dans cette épreuve, enlevée avec Arcadia. Sérieux et trotteur en diable, il faut l’objet d’échos favorables qu’il peut confirmer ici en surprenant les favoris.

Ensuite, dans ce qui risque d’être une « course à la mort », tout devient possible. Le 12 Gladys des Plaines a séduit Eric Raffin en dernier lieu, qui a consenti à la remonter ici. Le 8 Happy and Lucky a été préparé pour ça, comme les autres, mais il possède un peu plus de qualités que les autres.

Quant au 15 Zarenne Fas, il ferait coup double s’il disputait l’arrivée de ce quinté ouvert, car une belle allocation lui garantirait d’entrer dans le tableau final du Prix d’Amérique ZEturf dimanche prochain, en le qualifiant par les gains. Notre favorite Flamme du Goutier, elle, sera également au départ de l’Amérique, c’est dire l’incroyable défi qui l’attend...

Les pronostics :

18. Flamme du Goutier

12. Gladys des Plaines

14. Granvillaise Bleue

3. Faubourg

15. Zarenne Fas

10. Hanna des Molles

9. Hirondelle du Rib

8. Happy and Lucky

Le dernière minute :

3. Faubourg

Résultats du vendredi 20 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL se classe 12e, juste derrière la dernière minute, dans ce nouveau quinté d’outsiders.

