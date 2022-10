Quinté du dimanche 2 octobre 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 2 octobre 2022 à Longchamp, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Départ à 16h05. Plat. Groupe I. 2.400 mètres. Grande piste. 20 partants. Pur-sang de 3 ans et plus.

Voilà longtemps que le Prix de l’Arc de Triomphe n’avait réuni autant de prétendants, à tel point que trois chevaux ont dû être éliminés, dont La Parisienne, qui aurait été notre favorite, d’où une inévitable polémique... Du coup, nous nous tournons vers le 2 Torquator Tasso, qui n’est autre le vainqueur de l’an passé. Pourquoi ? Pour son aptitude au parcours et au terrain lourd, sans perdre de vue que le tirage au sort des places à la corde ne lui a pas été favorable, puisqu’il le contraint à s’élancer de la stalle 18. Ajoutons qu’il est associé à Lanfranco Dettori, le jockey le plus titré au départ, avec six Arc à son palmarès.

Notre dernière minute, le 20 Luxembourg, est le favori des bookmakers de l'autre côté de la Manche. Il vient de remporter les Irish Champions Stakes et est clairement sur la montante. Avec Ryan Moore sur le dos et son bon numéro dans les stalles, c’est l’opposition directe à notre favori.

Pour ce quinté exceptionnel assorti d’une tirelire de 3 millions d’euros au PMU, nous vous livrons notre opinion sur chacun des 20 partants de cet Arc de Triomphe :

1. MISHRIFF. Invaincu en France où il a gagné le Prix du Jockey-Club il y a deux ans, il découvre à 5 ans l’Arc et Longchamp et n’aura pas son terrain.

2. TORQUATOR TASSO. C’est le tenant du titre. Il aura comme l’an passé son terrain mais a hérité du 18 à la corde. Il est toutefois notre favori.

3. MARE AUSTRALIS. Délaissé par olivier Peslier, il apprécie la piste, mais n’a pas été revu depuis juin… Il est cependant le seul "Fabre" au départ.

4. SEALIWAY. Surprenant cinquième l’an passé, pour son seul essai sur la distance, il peut se réhabiliter totalement.

5. ALENQUER. Neuvième l’an passé, il peut faire aussi bien, ou aussi mal, c'est selon, même avec les œillères pour la première fois.

6. DEEP BOND. Bon dernier l’an passé après avoir gagné le Prix Foy, il fait ici sa rentrée…

7. BROOME. Onzième l’an passé, rien n’indique qu’il fera mieux ici.

8. STAY FOOLISH. Ce n’est pas parce que Christophe-Patrice Lemaire le monte que ce Japonais a une chance…

9. MOSTADAHF. Ce cheval de bon terrain dispute son premier groupe I. A revoir sous d'autres cieux.

10. MENDOCINO. Il a gagné le Grand Prix de Baden-Baden, mais est mal placé au poids par rapport à ALPINISTA, entre autres.

11. TITLEHOLDER. Invaincu cette année, il rentre mais a été préparé pour. Peut-être le meilleur Japonais au départ, ou le moins mauvais !

12. BUBBLE GIFT. Huitième dans un bon style l’an dernier, il peut améliorer. Attention !

13. GRAND GLORY. Elle n’aura pas son terrain sur une distance qui est le bout du monde pour elle. Mais elle ne manque pas de courage...

14. ALPINISTA. Invaincue depuis avril 2021, c’est la meilleure sur la distance. Sur le podium !

15. VADENI. Courra, courra pas ? Il court finalement, pour gagner, s’il tient la distance, qu'il aborde pour la première fois.

16. AL HAKEEM. Il a été surclassé par VADENI dans le Jockey-Club, mais semble être, des deux "Rouget", celui dont la préparation est le mieux réfléchie.

17. ONESTO. Lauréat du Grand Prix de Paris sur ce parcours, c’est l'un des chevaux de la course, peut-être…

18. WESTOVER. Troisième du Derby d’Epsom, il sera avantagé par le terrain souple. Attention !

19. DO DEUCE. Ce Japonais ne peut que monter en condition sur sa 4e place du Prix Niel il y a trois semaines.

20. LUXEMBOURG. Favori chez les books, il a vu sa saison contrariée par des pépins de santé. S’il tient la distance, ce qui est probable vu ses origines, il sera dans le coup… C'est notre dernière minute.

Les pronostics :

2. Torquator Tasso

17. Onesto

14. Alpinista

20. Luxembourg

18. Westover

16. Al Hakeem

11. Titleholder

10. Mendocino

La dernière minute :

20. Luxembourg

Résultats du vendredi 30 septembre à Vincennes :

Le favori de RTL est quatrième, la dernière minute troisième, la Sélection indique le Quinté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info