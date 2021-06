Quinté+ du dimanche 13 juin 2021 à Longchamp : les pronostics

publié le 12/06/2021 à 17:15

C'est le "toboggan" de Longchamp qui sert de cadre à ce quinté, où notre favori, le 9 QU'HUBO, vient de très bien se comporter. Avec cent mètres de plus cette fois, il devrait pouvoir disputer la victoire au 3 RIMINI, qui sera sans doute installé grand favori par les parieurs, et le 6 BARAKATLE, dont les dernières tentatives à ce niveau sont dignes d'intérêt.

Notre dernière minute, le 2 MILLFIELD, n'est plus à présenter. Véritable stakhanoviste de la catégorie, il aurait certes préféré une piste plus souple, mais avec l'âge, il parvient désormais à se sortir des pistes fermes. En queue de notre sélection, la méfiance s'impose avec les deux pensionnaires d'Edouard Montfort, le 4 et le 15.

Rappelons que le PMU met en jeu une Tirelire de 500.000€, à partager entre les gagnants du Quinté dans l'ordre, s'il y en a...

Prix Major Fridolin - Handicap - 1.400 mètres, nouvelle piste, arrivée au 2e poteau - Pur-sang de 4 ans et plus - Départ à 15h15 - 16 partants.

Les pronostics :

9 QU'HUBO

6 BARAKATLE

3 RIMINI

2 MILLFIELD

10 RODERICK

15 MADEMOISELLE EMMA



4 ALJUMAYLYIAH



La dernière minute :

2 MILLFIELD