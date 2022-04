Quinté+ du dimanche 10 avril 2022 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 10 avril 2022 à Longchamp, le Prix de Chevilly. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. 1.400 mètres. Arrivée au 2e Poteau. Pur-Sang de 4 ans.

Des pur-sang qui se tiennent de près par le jeu des différences de poids, le tout sur un parcours extrêmement sélectif : voilà qui augure de rapports très intéressants pour le parieur, qui devra souhaiter toutefois que notre favori, le 1 True Romance, ne soit pas dans un jour sans. Car pour le reste, tous les feux sont au vert, de la forme du jockey et de l'entraîneur à la sienne propre. Il lui reste juste à se tirer du poids élevé qu'il est condamné à porter, 60 kilos tout de même.

Notre dernière minute, le 15 Ciccio Boy s'est montré irréprochable sur le sable fibré cantilien notamment. Mais il ne faut pas s'y tromper, il va apprécier la piste assouplie de Longchamp, ses origines le prédisposant à se sortir des pistes profondes. Pour le reste, nous faisons confiance aux quatre chevaux du haut du tableau et reprenons le 12 Essai Transformé, qui vient de surprendre à ce niveau. Il a été pénalisé, c'est la vérité, mais la particularité du parcours va lui convenir. Bis repetita ? Why not...

Les pronostics :

1. True Romance

15. Ciccio Boy

12. Essai Transformé

11. Heartbeat

4. Ludo

3. Kid Conte

9. Brouillard



La dernière minute :

15. Ciccio Boy