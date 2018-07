publié le 27/11/2016 à 15:42

Drapeau à damier libérateur pour Nico Rosberg. Sur la ligne de départ-arrivée du circuit de Yas Marina, l'Allemand est officiellement champion du monde pour la première fois de sa carrière ce dimanche 27 novembre à Abu Dhabi. Deuxième derrière Lewis Hamilton lors de la 21e épreuve du championnat, la dernière d'une saison 2016 qui n'a pas manqué de mordant, l'Allemand, traits tirés tout au long du week-end, a maîtrisé ses nerfs et osé prendre des risques : le fils de Keke, titré lui aussi une fois en 1982 sur Williams, a dépassé avec la manière un Max Verstappen fidèle à lui-même, auteur d'une remontée sensationnelle après son tête à queue du premier virage.



Lewis Hamilton, qui n'avait pas son destin en main au départ de la course, a bien tenté de ralentir le rythme pour regrouper Red Bull et Ferrari derrière son coéquipier. À la radio, Nico Rosberg se plaint, Mercedes demande au Britannique d'accélérer. Mais il n'en fera rien. Max Verstappen, poursuivi par un Sebastian Vettel qui mène une fin de course tambour battant après son passage en pneus super tendres, revient à un rythme effréné sur les deux pilotes Mercedes.

Les derniers tours de cette saison 2016 sont complètement fous. Sebastian Vettel, débarrassé de Max Verstappen, tente les intox sur Nico Rosberg jusqu'à la fin du dernier tour. En vain. L'Allemand, seul contre tous, a tenu bon. Après onze saisons passées dans la discipline reine du sport auto, il entre, comme son père, dans la légende.



Nico Rosberg, de "Britney" du paddock à champion du monde

Nico Rosberg arbore enfin sa première étoile, après des saisons 2014 et 2015 dominées par son coéquipier Lewis Hamilton. Élevé en Principauté de Monaco, le fils d'un père finlandais et d'une mère allemande a débuté en karting, à six ans, comme Hamilton. Il a aussi été le coéquipier du Britannique dans cette même discipline, en 2000 et 2001, une époque où les deux adolescents étaient les meilleurs amis du monde.



Arrivé en Formule 1 il y a dix ans chez Williams, après avoir été champion de GP2, l'antichambre de la F1 en 2005, "Britney", comme le surnommait Mark Webber en raison de sa démarche de top model, a progressé années après années, notamment au contact de Michael Schumacher chez Mercedes.

Le classement du Grand Prix d'Abu Dhabi

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Nico Rosberg (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull)

6. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

7. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

11. Romain Grosjean (Haas)

12. Esteban Gutierrez (Haas)

13. Esteban Ocon (Manor)

14. Pascal Wehrlein (Manor)

15. Marcus Ericsson (Sauber)

16. Felipe Nasr (Sauber)

17. Jolyon Palmer

Abandons : Daniil Kvyat (Toro Rosso-Ferrari), Kevin Magnussen (Renault), Jenson Button (McLaren-Honda), Valtteri Bottas (Williams-Mercedes), Carlos Sainz Jr (Toro-Rosso-Ferrari).



Classement du championnat du monde pilotes

1. Nico Rosberg 385

2. Lewis Hamilton 380

3. Daniel Ricciardo 256

4. Sebastian Vettel 212

5. Max Verstappen 204

6. Kimi Raïkkönen 186

7. Sergio Perez 101

8. Valtteri Bottas 85

9. Nico Hülkenberg 72

10. Fernando Alonso 54

11. Felipe Massa 53

12. Carlos Sainz Jr 46

13. Romain Grosjean 29

14. Daniil Kvyat 25

15. Jenson Button 21

16. Kevin Magnussen 7

17. Felipe Nasr 2

18. Jolyon Palmer 1

- Stofel Vandoorne 1

- Pascal Wehrlein 1



Classement du championnat du monde constructeurs

1. Mercedes 765

2. Red Bull 468

3. Ferrari 398

4. Force India - Mercedes 173

5. Williams-Mercedes 138

6. McLaren Honda 76

7. Toro Rosso - Ferrari 63

8. Haas 29

9. Renault 8

10. Sauber 2

11. Manor 1