F1 - GP d’Azerbaïdjan : Charles Leclerc décroche la pole position

Charles Leclerc a été le plus rapide sur le circuit urbain de Baku. Le Monégasque qui a réalisé sa 4è pole position de suite, sa 6è depuis le début de la saison a dominé les deux Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen.

«Ca fait du bien, toutes les poles sont agréables mais celle-ci je ne l’attendais pas. On était dans la difficulté mais au final, je réalise le meilleur temps, c’est bien. Je suis très excité pour la course, la gestion des pneus sera la clef, on a évolué à ce niveau-là depuis Monaco » a expliqué Charles Leclerc.

Du côté des Français, Pierre Gasly très en vue depuis les essais libres a réalisé un très beau 6è temps au volant de son AlphaTauri alors qu’Esteban Ocon, pourtant auteur de bon chronos depuis vendredi, n’a réalisé que le 13è temps au volant de son Alpine.

Le départ du Grand Prix d’Azerbaidjan sera donné ce dimanche 12 juin à 13 heures

