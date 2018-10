publié le 27/07/2018 à 11:40

Ce Tour de France 2018 aura sûrement été décevant pour certains, verrouillé par la Sky, sans changement de maillot jaune depuis la 11e étape, sans grandes offensives des adversaires de Geraint Thomas et Chris Froome lors des trois étapes dans les Alpes et les deux premières dans les Pyrénées. Mais ce troisième volet pyrénéen a certainement réconcilié les amateurs de cyclisme avec la Grande Boucle et ravivé l'espoir... pour les années à venir.



Avec 2 minutes et 5 secondes d'avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin, Geraint Thomas a probablement course gagnée. Difficile d'imaginer que le Britannique dilapide une telle avance sur les 31 km du contre-la-montre individuel de samedi 28 juillet dans le Pays basque. Mais les attaques du Néerlandais, et surtout du Slovène Primoz Roglic dans la dernière ascension de cette 105e édition, le col d'Aubisque, ont enfin fait souffler un vent de révolte.

4e du classement général au départ de Lourdes, Roglic, 28 ans, s'est imposé à Laruns au terme d'une superbe descente, en partie dans la brume. Il devance Thomas et Romain Bardet, lui aussi à l'attaque dans cette étape décousue, de 19 secondes. Grâce aux bonifications, Roglic passe devant Chris Froome, en difficulté dans le dernier col, au classement général. Le voilà 3e à 2'24" de Thomas. Froome est à 2'37". Bardet gagne une place (7e à 5'15") grâce à la défaillance du Colombien Nairo Quintana.

Et voici le classement général ! Derrière l'intouchable Thomas, le podium se tient en 32" avant le chrono. Quintana retombe 9e alors que Zakarin rentre dans le Top 10. #TDF2018 pic.twitter.com/dVg0YGlDdd — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

Alaphilippe meilleur grimpeur

Autre enseignement de cette étape : le Français Julian Alaphilippe est désormais mathématiquement assuré de terminer avec le maillot à pois sur les épaules. Le maillot blanc de meilleur jeune est aussi la propriété d'un coureur battant pavillon bleu-blanc-rouge, Pierre Latour. Quant au maillot vert, Peter Sagan a été à la peine toute la journée mais termine finalement dans les délais.

Le film de la journée :

Tour de France 2018 : le profil de la 19e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

17h45 - Victoire du Slovène Primoz Roglic (Looto NL-Jumbo) à Laruns, terme de la 19e étape. Geraint Thomas prend la 2e place à 19 secondes, Romain Bardet la 3e (même temps). Thomas reste en jaune avec 2'05" d'avance sur Tom Dumoulin et 2'24" sur Roglic. Chris Froome recule à la 4e place.

Primoz Roglic, King of the Descents, grabs his second stage win on Le Tour! ¿¿ ¿@rogla, Roi de la Descente, décroche sa deuxième victoire d'étape sur Le Tour ! ¿¿ ¿#TDF2018 pic.twitter.com/0AYd13StKh — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

Le Top 10 de la journée. C'est la 2e victoire d'étape de Roglic dans le Tour après Serre-Chevalier (via le Galibier) en 2017. #TDF2018 pic.twitter.com/SOY6kQsFz8 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

17h44 - Flamme rouge pour le Slovène de 26 ans avec 17 secondes de marge.



17h42 - 2 km pour Roglic. Derrière, Froome en tête du groupe maillot jaune pour limiter les dégâts mais il va perdre la 3e place au général.



17h41 - Roglic à 3,5 km de la ligne avec 8 secondes d'avance.



17h38 - Roglic a fait le trou sur ses 7 poursuivants. Ça sent bon pour le Slovène de la Lotto NL, 4e du général.



17h37 - Kruijswijk et Zakarin sont distancés dans la descente. Plus que 8 pour la victoire d'étape.



17h33 - Les 10 hommes de tête sont Romain Bardet, Geraint Thomas, Chris Froome, Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Dan Martin, Ilnur Zakarin, Rafal Majka et Mikel Landa. 12 km à parcourir.

Bardet est toujours bien placé, dans la roue de Thomas. Le français ne sera pas le plus surveillé pour sortir dans le final. #TDF2018 pic.twitter.com/US4G1mnrDL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

17h32 - Quintana passe seulement au sommet de l'Aubisque. Les hommes de tête, eux, sont à 15 km de la ligne d'arrivée. L'écart est de 4'45".

¿ - 15 km

Nairo Quintana has just passed the summit of the Aubisque...@NairoQuinCo franchit à peine le sommet de l'Aubisque...#TDF2018 pic.twitter.com/fDOHJl2Gna — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

17h30 - Roglic met la pression dans la descente.

Roglic fait la descente lui ! Dumoulin doit réagir. #TDF2018 pic.twitter.com/kLfjZoF4SF — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

17h28 - La visibilité est réduite dans la descente. Attention à la chute !

Attention au brouillard dans la descente ! #TDF2018 pic.twitter.com/5eHSi77TS5 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

17h25 - Majka au sommet de l'Aubisque avec 5 secondes d'avance sur le début du groupe maillot jaune. Froome a encore cédé un peu de terrain mais va revenir dans la descente. 16,5 km avant l'arrivée.



17h24 - Accélération de Roglic qui reprend Bardet. Le groupe maillot jaune est juste derrière, Froome y compris. Majka toujours seul en tête avec 8 secondes de marge.



17h22 - Majka seul en tête à 1,8 km du sommet. Bardet et Landa ont encore quelques mètres d'avance sur le groupe maillot jaune.



17h19 - Majka attaque avant la jonction. Zakarin est repris par le groupe Thomas.



17h18 - 13 secondes d'avance pour Bardet, Majka, Landa et Zakarin sur le groupe maillot jaune à 2,5 km du sommet et 22,5 de l'arrivée.



17h14 - Froome, avec l'aide de Bernal, est revenu sur le groupe maillot jaune. 14 secondes de retard sur le groupe Bardet. 4,6 km avant le sommet du dernier col de cette journée, 24,3 avant l'arrivée.



17h12 - Courte descente du Soulor dans la brume avant la suite de l'ascension dans l'Aubisque.

Brouillard impressionnant sur le cirque du Litor ! Un point sur les écarts. #TDF2018 pic.twitter.com/Kxj8MjTwFP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018





17h08 - Froome à 33 secondes du groupe maillot jaune et 1'05" de la tête de course.

¿ - 29 km

Less than 30" for the four men in the lead now ¿¿

Plus que 30" d'avance pour le quatuor de tête ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/qW5o2quHkG — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

17h04 - Froome seul, sans équipier, distancé de 14 secondes par Thomas, Roglic, Dumoulin et Kruijswijk. Ce groupe ne compte que 36 secondes de retard sur Bardet, Landa et Majka. 10 km avant le sommet de l'Aubisque, 30 avant l'arrivée.

17h01 - Roglic s'y met aussi. C'est Froome qui va le chercher une première fois mais le Slovène réaccélère. Cette fois, Froome ne peut pas suivre..



16h59 - Dan Martin en place une aussi mais l'Irlandais est moins dangereux au général (9e à 6'33"). Nairo Quintana ne figure plus dans le groupe maillot jaune.



16h58 - L'écart entre le trio Bardet-Landa-Majka et le groupe maillot jaune est de 1'26" à 32 km de l'arrivée et 12,3 du sommet de l'Aubisque.



16h56 - Dumoulin en remet une couche. Thomas répond encore, comme Roglic, Froome s'accroche péniblement.



16h54 - Attaque de Tom Dumoulin à 15 km du sommet de l'Aubisque. Geraint Thomas va chercher le Néerlandais.

ATTAQUE DE TOM DUMOULIN ! #TDF2018 pic.twitter.com/WG2LKSSDl4 — Dans la Musette (@DansLaMusette) 27 juillet 2018

16h52 - À l'avant c'est Mikel Landa qui attaque. L'Espagnol est pris en chasse par Romain Bardet et Rafal Majka.

Vers une bataille entre Landa ¿¿, Bardet ¿¿ et Majka ¿¿ pour la victoire d'étape. ¿ #TDF2018 pic.twitter.com/cObJNemPzD — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) 27 juillet 2018

16h50 - Steven Kruijswijk, 6e du général, tente de sortir du groupe maillot jaune.

16h47 - Les 7 hommes de tête dans le col du Soulor avec 1 minute et 49 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. 36 km à parcourir.

¿ - 36 km

Gap now close to 2' ¿¿

L'écart se rapproche des 2' ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/m2uLrunnLz — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

16h43 - Pierre Latour et Nairo Quintana sont toujours présents dans le groupe maillot jaune avec Geraint Thjomas, Chris Froome et deux autres Sky notamment. Pour la Lotto NL, il y a bien sûr Primoz Roglic et Steven Kruijswijk, 4e et 6e du général.



16h39 - Romain Bardet en 3e position dans le groupe de tête, emmené par le Luxembourgeois Bob Jungels. Encore 1 km dans le col des Bordières. 1'43" d'avance sur le groupe maillot jaune.



16h36 - 1'38" d'écart entre le groupe maillot jaune, de nouveau conduit par la Sky, et le groupe de 8 avec Bardet en tête. 43 km avant l'arrivée.



16h32 - Alaphilippe repris puis lâché par le groupe maillot jaune. Barguil, lui, est revenu sur le groupe de tête.

Concernant la Lotto-Jumbo : certes ils roulent sur Landa, mais ils doivent aussi préparer le terrain si Roglic veut attaquer Froome et Thomas. C'est le jeu. #TDF2018 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

16h27 - Le groupe de tête, avec Bardet, ne possède plus que 2'23" d'avance sur le groupe maillot jaune à 46 km de l'arrivée.

¿ - 45 km

Gap is shrinking with @LottoJumbo_road setting a fast pace in the Col des Bordères. ¿

L'écart fond comme neige au soleil sous l'impulsion de @LottoJumbo_road ¿#TDF2018 pic.twitter.com/6sx7DnrRAY — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

16h22 - Julian Alaphilippe se relève et va terminer cette étape tranquillement. Warren Barguil cale aussi.

¿ - 48 km

Finished for @alafpolak as well, who won't win a third stage on Le Tour.

C'est terminé pour Alaphilippe également, qui n'ira pas chercher une troisième étape sur ce Tour.#TDF2018 pic.twitter.com/o3RwnOAZ3c — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

16h15 - Attaque de Romain Bardet en tête de course. La Français creuse un petit écart, avec Landa et Majka dans sa roue.

Attaque en deux temps de Bardet ! Landa et Majka réagissent. #TDF2018 pic.twitter.com/rH4L5RKdlc — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

16h14 - Alaphilippe en tête de l'échappée de 11. 52,5 km à parcourir. 3'22" de marge sur le peloton maillot jaune.



16h13 - La Sky perd un équipier : Wout Poels.



16h07 - Les 11 hommes de tête s'attaque à l'ascension du col des Bordères. peloton à 3'24". 55 km avant l'arrivée.



16h01 - Mikel Landa (Movistar) est virtuellement 2e du général à 1'20" de Geraint Thomas.

¿ - 58 km

Chasers have caught up with the front group. 3' lead with @TeamSky maintaining the gap. ¿¿

Les poursuivants ont rejoint la tête de course. Ecart de 3', géré par le @TeamSky derrière. ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/qiBpRLxU3d — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

15h58 - Jonction à l'avant. Ils sont désormais 11 en tête, avec Romain Bardet, Warren Barguil et Julian Alaphillipe côté français. Peloton maillot jaune à 3 minutes et 5 secondes. 61 km à parcourir.

15h55 - À 65 km de Laruns, le groupe Barguil-Alaphilippe ne compte plus que 8 secondes sur le groupe Bardet. Jonction imminente. Le peloton maillot jaune à 3'19".

Bientôt la jonction : quel numéro de Amador ! Et le groupe Thomas est désormais repoussé à 3'15. #TDF2018 pic.twitter.com/0bWobBW0I1 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

15h47 - 25 secondes de marge pour les 6 hommes de tête sur les 6 poursuivants. Le peloton maillot jaune à 2'46". 71 km à parcourir.



15h37 - À 83 km de l'arrivée, les 6 coureurs de tête dont Barguil et Alaphilippe possèdent 29 secondes d'avance sur Bardet et ses cinq compagnons et 2'51" sur le peloton maillot jaune (26 hommes). Nous sommes dans la descente du Tourmalet.

¿ - 73 km

Chasers still 30" behind the Alaphilippe group as the descent is ending. ¿

Les poursuivants sont toujours à 30" du groupe de tête alors que la fin de la descente approche. ¿#TDF2018 pic.twitter.com/A1i2ETNoiL — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

15h30 - Le groupe Bardet-Landa-Zakarin à 40 secondes de la tête de course, le peloton à 2'49".



15h27 - Alaphilippe fait honneur à son maillot à pois en franchissant en tête le sommet du col du Tourmalet. Ses cinq compagnons d'échappée sont dans sa roue.



15h23 - Bardet et Zakarin sont revenus sur Landa et Majka. 40 secondes de retard sur les 6 hommes de tête, 2'13" d'avance sur le groupe Sky.

¿ - 93 km@IlnurZakarin catches up with Landa, Amador and Majka. Bardet is just behind. ¿¿

Zakarin rejoint Landa, Amador et Majka. Bardet juste derrière. ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/bNJmbJwlpw — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

15h20 - Landa virtuellement 3e du général de vant Froome. L'Espagnol de la Movistar est à 56 secondes de la tête de course alors que le groupe maillot jaune est à 3 minutes et le groupe Bardet à 1'05".



15h16 - Plus que 5 en tête : Kangert, Izaguirre, Barguil, Nieve et Alaphilippee. 1'10" d'avance sur Landa, 1'32" sur Bardet et Zakarin, 2'56" sur le groupe maillot jaune.



15h12 - 6 hommes en tête dont Barquil et Alaphilippe. Ils comptent 1'53" d'avance sur le groupe Bardet et 2'53" sur le peloton maillot jaune. 4,5 km avant le sommet du tourmalet, 96 avant l'arrivée.

Nieve se sacrifie pour Adam Yates dans l'échappée, ils ne sont plus que 6 : les deux Mitchelton, Izagirre, Alaphilippe, Kangert & Barguil. #TDF2018 pic.twitter.com/tAb95u5zfd — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

15h08 - Plus que 20 secondes marge pour le groupe Bardet sur le groupe maillot jaune.



15h03 - La Sky ne s'affole pas même si l'écart augmente en faveur du trio Bardet-Landa-Zakarin : 40 secondes. 1'57" de retard sur le groupe Alaphilippe-Barguil à 7 km du sommet du Tourmalet et 99 de l'arrivée.

Plus que 7 devant : Alaphilippe, Jungels, Yates, Kangert, Barguil, Amador & Nieve. Peloton à 2'40". Le groupe Bardet a 40 secondes d'avance sur le peloton. #TDF2018 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

14h59 - Bardet a rejoint Landa et Zakarin. 30 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. 2'22" de retard sur les 9 coureurs de tête.

¿ - 100 km@silvandillier pulls the trio for a while, and is being dropped.

Dillier prend un gros relais pour le trio de contre, puis se fait décrocher. pic.twitter.com/3G1FKanp8Q — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

14h55 - Attaque de Romain Bardet à 10 km du sommet du Tourmalet. Son coéquipier Silvan Dillier y va aussi.

Attaque de Romain Bardet ! Le Français joue son va-tout, la Sky ne s'inquiète pas. #TDF2018 pic.twitter.com/d9pPsc4qWb — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

14h52 - Ça bouge à l'avant du peloton : Zakarin, 12e du général, et Landa, 7e, passent à l'attaque.

Zakarin attaque enfin avec son coéquipier Boswell et Mikel Landa, AG2R roule derrière le trio. #TDF2018 pic.twitter.com/FSdx7g3C4s — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

14h49 - Le groupe de tête toujours groupé avec 12 éléments à 11 km du sommet du Tourmalet. 3'43" d'avance sur le peloton maillot jaune, toujours conduit par 3 Katusha, visiblement punis de ne pas avoir pu prendre l'échappée.

¿ - 103 km

Gap slowly decreasing in the Tourmalet. 3'42 now. ¿¿

L'écart diminue doucement dans le Tourmalet. 3'42 désormais. ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/6KSGIzpoPt — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

14h40 - C'est parti pour l'ascension du Tourmalet (17,1 km à 7,3 %). 4'05" d'avance pour les 12 hommes de tête sur le peloton.



14h33 - 12 hommes en tête dans la vallée avant le pied du Tourmalet. Il y a Alkaphilippe, Barguil, Hardy, Jungels, Mollema, Kangert, Nieve, Izaguire, Yates, Amador, Slagter et Bennati. 4'35" d'avance sur le peloton maillot jaune.



14h27 - Le peloton passe au sommet de l'Aspin avec 4 minutes de retard sur les hommes de tête. Ce sont toujours les Katusha qui impriment le tempo. Peter Sagan est à 3 minutes du peloton.



14h23 - Alaphillipe sort du groupe de tête à 300 m du sommet et passe l'Aspin en tête. C'est fait pour le maillot de meilleur grimpeur.

Julian Alaphilippe passe en première position au sommet de l'Aspin, il est donc le vainqueur du classement de la montagne de ce Tour, sauf abandon de sa part. #TDF2018 pic.twitter.com/bjNC8wesC1 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

14h20 - 1 km avant le sommet pour les hommes de tête dont Alaphilippe, qui va définitivement assurer le maillot à pois.



14h13 - Le groupe de tête s'amincit : plus que 14. Vichot, Dillier, Burghardt et Pöstlberger sont décrochés après une accélération de Soler.



14h09 - Les 17 hommes de tête à 4,5 du sommet, le peloton à 3 minutes.



14h03 - Plus que 17 hommes en tête (Damien Gaudin a été décroché) à 7 km du sommet de l'Aspin. Le peloton à 3'11".



13h59 - Peter Sagan s'accroche en queue de peloton mais le Slovaque souffre au surlendemain de sa chute dans une descente. Le maillot vert va-t-il être contraint à l'abandon ?

¿ - 129 km

Sagan struggling the first kilometers of the Aspin... ¿

Sagan en difficulté dès les premières pentes de l'Aspin... ¿#TDF2018 pic.twitter.com/u1gqTBDguK — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

13h54 - Encore 9,5 km d'ascension pour les 18 hommes de tête. 3'08" d'avance sur le peloton.



13h50 - C'est la 72e fois que le Tour passe par le col d'Aspin en 105 éditions.



13h46 - Le groupe de tête s'approche du pied du col d'Aspin (12 km à 6,5 %). Peloton pointé à 3'24".



13h38 - Jonction en tête de course. Ils sont désormais 18 à l'avant dont les Français Barguil, Alaphilippe, Gaudin, Chavanel, Vichot et Hardy. 3'35" d'avance sur le peloton maillot jaune.

12 + 6, voilà que l'on va retrouver 18 hommes aux avants-postes avec un écart de 3'35" à 141KM. Katusha continue son forcing. #TDF2018 pic.twitter.com/Z0MQSYFc4N — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

13h35 - Le groupe de 13 poursuivants va revenir sur les 6 premiers échappés. 13 secondes d'écart.



13h27 - Le groupe Alaphilippe/Barguil n'est plus qu'à 35 secondes du groupe de tête. Le peloton maillot jaune est pointé à 4'18". 150 km avant l'arrivée.



13h20 - L'équipe Katusha de Zakarin, 12e du général conduit le peloton devant les Sky. 4'49" de retard sur les 6 hommes de tête.

¿ - 155 km@katushacycling setting the pace at the front of the peloton. ¿

C'est l'équipe Katusha qui roule pour maintenir l'écart en tête de peloton. ¿#TDF2018 pic.twitter.com/CHdXRSHz5l — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

13h12 - Désormais 1'10 d'écart entre le groupe de tête et les poursuivants, le peloton à 4'36". 160 km à parcourir.

Peter Sagan peut souffler, il a passé le début d'étape en compagnie du peloton. Il vient discuter avec Luke Rowe. Objectif : rentrer dans les délais. 4 minutes à 160KM. #TDF2018 pic.twitter.com/1YfE0oeKM1 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

13h04 - Gaudin, Dillier, Pöstlberger, Yates, Kangert et Jungels possèdent 1 minute d'avance sur 12 poursuivants et 3'12" sur le peloton maillot jaune, qui lève le pied.

¿ - 162 km

Counter-attacks everywhere, here is an overview to help you. ¿

Des contres jaillissent de partout, voici un point course pour y voir plus clair. ¿#TDF2018 pic.twitter.com/VgWkZrYtTq — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

12h56 - Il y a donc 6 hommes à l'avant et 6 en contre à 42 secondes. Le peloton maillot jaune pointe à 1 minute. 169 km à parcourir.

¿ - 172 km

6 in the lead, 6 in pursuit. ¿¿

6 en tête, 6 en poursuite. ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/fNzKrLAFN5 — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

12h50 - Les deux trios se sont regroupés à l'avant. 54 secondes de marge sur le peloton et 36 sur un groupe de 4 poursuivants avec Warren Barguil et Arthur Vichot. Julian Alaphilippe et Sylvain Chavanel sont aussi sortis du peloton.

¿ - 176 km

Barguil has tried his luck... so @alafpolak follows! ¿¿

Barguil a tenté sa chance... donc Alaphilippe suit ! ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/T14wtNt1Vw — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

12h43 - Le trio Gaudin-Dillier-Pöstlberger possède 26 secondes d'avance sur le trio Yates-Kangert-Jungels et 1 minute sur le peloton.

¿ - 179 km

The three climbers chasing are catching up with the three baroudeurs at the front.

Les trois grimpeurs en poursuitent sont sur le point de rattraper les trois rouleurs à l'avant.#TDF2018 pic.twitter.com/rbLeBmwGtk — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

12h38 - 3 hommes partent en contre : Adam Yates, Bob Jungels et Tanel Kangert.

¿ - 183 km

Several attempts to counter-attack in the bunch, with @AdamYates7 and @BobJungels, among others.

Plusieurs tentatives de contres à l'arrière, avec notamment Bob Jungels et Adam Yates.#TDF2018 pic.twitter.com/XkIcghb9mc — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

12h34 - L'avance des 3 hommes à l'avant grimpe à 50 secondes. 187 km à parcourir.



12h30 - 25 secondes d'avance pour le trio de tête Gaudin-Dillier-Pöstlberger sur le peloton.



12h28 - Image rare : Peter Sagan en difficulté.

Peter Sagan déjà en difficulté à l'arrière du peloton, attention tout de même, cette étape pourrait être fatale au Slovaque, encore marqué par sa chute. #TDF2018 pic.twitter.com/vu1nq8O0xI — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 27 juillet 2018

12h25 - Beaucoup de mouvement à l'avant du peloton dans la côte de Loucrup.



12h21 - Au tour du Français Damien Gaudin, de l'Autrichien Lukas Pöstlberger et du Suisse Silvan Dillier de prendre quelques longueurs d'avance sur le peloton.

12h17 - C'est parti pour cette 19e étape. Les premières attaques sont signées Marcus Burghardt (Bora) et Kristijan Koren (Bahrain).



12h05 - Le départ fictif vient d'être donné. Départ réel dans 5 km.

Start in a few minutes! ¿

Départ imminent ! ¿#TDF2018 pic.twitter.com/cnXMuvA8yG — Le Tour de France (@LeTour) 27 juillet 2018

11h58 - Le top 15 du classement général avant cette dernière étape de montagne (le classement complet est à retrouver ici) :





1. Geraint Thomas (GBR/Sky) 74 h 21:01.

2. Tom Dumoulin (NED/SUN) à 1:59.

3. Christopher Froome (GBR/SKY) 2:31.

4. Primoz Roglic (SLO/LNL) 2:47.

5. Nairo Quintana (COL/MOV) 3:30.

6. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 4:19.

7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4:34.

8. Romain Bardet (FRA/ALM) 5:13.

9. Daniel Martin (IRL/EAU) 6:33.

10. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 9:31.

11. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 11:25.

12. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 11:31.

13. Bob Jungels (LUX/QST) 14:20.

14. Pierre Latour (FRA/ALM) 16:03.

15. Guillaume Martin (FRA/WGG) 22:30.



11h49 - Il reste trois étapes avant la fin de ce Tour de France. Les 18 premières sont revenues aux Colombiens Fernando Gaviria (1re et 4e) et Nairo Quintana (17e), au Slovaque Peter Sagan (2e, 5e, 13e), à l'équipe BMC (3e), à l'Irlandais Daniel Martin (6e), au Néerlandais Dylan Groenewegen (7e et 8e), à l'Allemand John Degenkolb (9e), aux Français Julian Alaphilippe (10e et 16e) et Arnaud Démare (18e), au Britannique Geraint Thomas (11e et 12e), à l'Espagnol Omar Fraile (14e) et au Danois Magnus Cort Nielsen (15e).

11h40 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 19e étape.