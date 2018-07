De la banlieue d'Orléans au surf professionnel... Karim Braire raconte son histoire

publié le 28/06/2017 à 21:47

Karim Braire. Ce nom ne vous dit sûrement rien, à moins que vous soyez fan de grosses vagues. Pourtant, ce surfeur professionnel fait actuellement parler de lui alors qu'il raconte son histoire, son parcours dans un livre intitulé Zarma Sunset. L'objectif est simple : "Le but de ce livre c'est que moi, je n'existe plus, je veux juste que le message existe et qu'il soit diffusé au plus grand nombre et que le moindre jeune puisse se dire que c'est possible. Il suffit de le vouloir et de se dire qu'il se passe de belles choses en France malgré la période difficile dans laquelle on vit", explique-t-il au micro de RTL.



Il faut dire que rien ne reliait au départ Karim Braire aux vagues de la côte atlantique. Élevé dans la banlieue d'Orléans, il connaît une enfance difficile où précarité et délinquance sont d'actualité après la mort de son père en 1996. "Je ne comprenais rien à l'école et l'école ne me comprenait pas (...) La rue nous tend les bras, à l'inverse d'autres institutions, et elle nous fait lorgner la facilité de l'argent mais forcément dans l'illégalité", raconte celui qui a été condamné pour cambriolage. Il assure : "Cela a été un déclic".

Mais le surf est encore loin d'être une évidence. Le chemin s'ouvrira en 1999, face à un magazine de surf. "C'est comme si j'avais un bouton à l'intérieur de moi. Je savais que j'étais surfeur mais il n'y avait que moi qui le savait", poursuit-il. Baccalauréat, diplôme de sauveteur et permis en poche, Karim Braire quitte alors Orléans pour Biarritz : "Je passe d'un univers vertical avec les barres HLM à un univers horizontal avec la mer en face de moi. C'est magnifique et je me rends compte que c'est la vie que je veux mener".



Un film en préparation

Pourtant, le tableau n'est pas encore idyllique pour ce "gamin" des cités. En hiver, Karim Braire connaît de nouveau la pauvreté et la précarité. "Je deviens clochard, je vis dans ma voiture. J'essaye tant bien que mal d'essayer à surfer mais étant rejeté par la communauté de surfeur local, c'est très compliqué", détaille-t-il. La rencontre du responsable de Quicksilver, Bernard Mariette, va cependant bouleverser sa vie. À la clé ? Un sponsor et surtout une carrière lancée avant que la crise financière de 2007 mette à mal l'équilibre financier de ce sport.



Retour à la case départ. Enfin presque. Après un retour sur la côte atlantique, Karim Braire découvre alors le surf tracté. "Cette discipline a fait rebondir ma carrière, m'a redonné un second souffle. Je vis un rêve tous les jours", glisse-t-il. Un rêve qui pourrait bientôt apparaître sur grand écran grâce à Dany Boon. Si la préparation du film a déjà démarré, le tournage devrait commencer aux alentours de mi-septembre.