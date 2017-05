publié le 22/05/2017 à 12:33

Les Françaises au sommet du surf mondial. Pauline Ado et Johanne Defay ont trusté les deux premières places des Mondiaux de surf ce lundi 22 mai. La première, sacrée championne du monde, réalise une performance inédite alors qu'aucune Française n'avait décroché le Graal chez les seniors jusqu'à présent.



Première Française à avoir été sacrée en junior en 2006 au Brésil, Pauline Ado a donc confirmé toute l'étendue de son talent onze ans plus tard au milieu des stars du surf féminin à Biarritz. Une consécration attendue tant elle occupe le paysage du surf féminin français depuis plusieurs années maintenant. "C'est trop génial que Johanne et moi arrivions première et deuxième. Je suis si contente pour l'équipe", a déclaré la néo-championne du monde après sa victoire.

C'est fait ! @paulineado Championne du Monde ISA 2017 et @johannedefay vice-championne ! ¿ Un énorme bravo à vous deux ! ¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Fédération Française de Surf (@surfingfrance) le 22 Mai 2017 à 0h56 PDT

Originaire d'Hendaye, Pauline Ado avait décidé de déménager à Anglet afin d'être au plus près des vagues de qualité sans avoir à parcourir des kilomètres. Un pari déjà gagnant pour la jeune surfeuse de 26 ans qui a donc été sacrée devant son public, sur le spot de la Grande Plage de Biarritz grâce à un total de 12,17 points sur ses deux meilleures vagues. Une juste récompense pour celle qui a toujours été suivie par ses proches. "Il y a beaucoup de monde que je connais et ce n'est pas toujours évident de se préserver, l'avantage c'est le côté familier. Mes proches me remettent aussi sur les rails", confiait-elle en 2014 à RTL.fr.

Engagée contre le sexisme

Une vie de surfeuse professionnelle qui n'est pas toujours facile à mener même si Pauline Ado est suivie par ses sponsors. Un milieu où les surfeuses ne sont pas mis sur le même piédestal que leurs homologues masculins. Encore à l'heure actuelle, ces professionnelles sont régulièrement mis en avant pour leur physique davantage que pour leurs performances sportives. À qui la faute ? "À l'industrie du surf, mais aussi aux filles qui s'engouffrent à fond dans le jeu, au risque de devenir un peu ridicules", confiait-elle à l'époque.



Pas question pour Pauline Ado de se prêter au jeu. Avec son caractère affirmé, la jeune femme n'a pas hésité à dénoncer et moquer ces clichés sexistes qui perdurent. En 2015, la surfeuse n'avait pas hésité à se mettre en scène dans un clip. Bikini rose, chaussure à talon, piscine, musique langoureuse... Tous les stéréotypes étaient présents avant d'être balayés d'une simple phrase par la principale intéressée : "Bon c'est fini les bêtises maintenant ? Je peux aller surfer ?".