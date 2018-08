Vive le Maine-et-Loire et La Vendée !

publié le 28/08/2018 à 16:55

Félicitations à Yvonnick et Yann !

Le premier gagnant du séjour au Parc Astérix est Yvonnick. Il est agent d'exploitation spécialisé à Angers et ses deux filles de 2 et 5 ans seront ravies d'aller au Parc Astérix. Pourtant, rien de tout ça n'aurait pu arriver. Il avait été sélectionné pour participer à l'émission, mais alors que l’équipe rappelait : il a fait tomber son téléphone et a manqué l'appel ! Comme quoi tout se finit toujours bien avec RTL ...

Pour la deuxième partie de l'émission, c'est Yann, gérant d'un supermarché qui décroche le pactole : un séjour au Parc Astérix !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

PA-PEGASE-400X300-SANS-TAG

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

L'équipe de l'émission vous recommande