Une semaine qui se termine en beauté !

L’émission de ce vendredi débute avec une auditrice sélectionnée sur Facebook, Estelle. Cette factrice nous appelle de Caen. Pleine d’énergie, elle atteint le score de 7 points.

Puis on part en vacances avec Peggy. Cette parisienne est en effet agent de voyage. Peggy décolle et atterrit à 8 points, de quoi avoir le sourire !

Arrive ensuite le dernier candidat de ce premier match, Jérôme. Et c’est ce chauffeur livreur originaire de Loire Atlantique, fan de Michel Sardou qui est le meilleur joueur. Il cumule 9 points et remporte le voyage au parc ASTERIX !



Place au dernier match de la semaine. Céline qui travaille dans une agence de communication ouvre le bal. Cette savoyarde obtient 4 points.

Puis Mathieu, adjoint administratif fait son entrée. Cet habitant du Bas-Rhin est avec nous ce matin car ce sont ses collègues qui l’ont poussé à s’inscrire ! Fidèles auditeurs de RTL et du Grand Quiz, ces derniers pensent que Mathieu fera un bon candidat. Mathieu leur donne raison en prenant la tête du classement avec 5 points.

Sylvie, auxiliaire de vie originaire du Morbihan nous rejoint. Cette fan des tubes des années 80 pleine de vie n’arrive pas à battre Mathieu. Elle s’arrête à 2 points.

Enfin, Nicolas est en ligne. C’est le dernier candidat avant le week-end. Et ce routier habitant à Cholet rattrape Mathieu avec 5 points !

Un départage est donc effectué avec la question suivante qui leur a été posée hors antenne : « combien de kilomètres de sentiers balisés recense-t-on en France ? ». La réponse est 180 000 KM. C’est Mathieu qui est le plus proche avec 10 000, tandis que Nicolas a répondu 550.

Mathieu part donc au parc ASTERIX ! Bon week-end et à lundi les amis !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

