Un facteur et un soudeur : les gagnants du jour !

publié le 28/08/2018 à 16:55

Félicitations à Sébastien et Aurélien !

Sébastien est un facteur heureux ! Cet habitant de Limoges a explosé les scores en faisant 9 points. En préambule il racontait à Bruno Guillon et Caroline Diament une amusante anecdote : il a eu la chance de rencontrer Tony Parker, lorsque le basketteur jouait à Limoges.

En deuxième partie d'émission c'est le sympathique Aurélien, soudeur de profession qui rafle la mise. En marquant 10 points, ce viloinoisiens de 36 ans, amateur de variété française prendra bientôt la direction du Parc Astérix.

