Un bon Grand Quiz avant un bon week-end !

Un week-end mérité !

Le Grand Quiz de l’été démarre sans Caroline Diament …Enfin presque. Malgré son absence à cause d’un petit coup de chaud, Bruno diffuse quelques extraits de ses plus belles répliques tout au long de l’émission. Elle nous dira lundi si elle a apprécié la dédicace !



Mais la bonne humeur légendaire du Grand Quiz est de mise, et c’est Sonia, qui habite les Ardennes qui ouvre le bal des candidats. Très bonne ambiance avec « Les feux d’artifice » de Calogero dans le studio. Elle joue et remporte 6 points.

Puis un infirmier rejoint l’antenne de RTL. Jérôme a 30 ans et vient de l’Aisne. Bruno ne résiste pas au plaisir de diffuser les extraits les plus drôles du « Le père noël est une ordure ». Jérôme, en vrai fan, est ravi ! Mais nos oreilles se remplissent aussi de Twenty One Pilots dont notre auditeur est fan. Il se lance mais ne parvient pas à dépasser Sonia et s’arrête à 4 points.

Enfin une ancienne agente immobilière vient jouer au Grand Quiz. Mais Martine est surtout une championne puisqu’elle gagne 9 points et remporte le séjour au parc ASTERIX !

La deuxième partie d’émission commence avec Frédéric. Ce chauffeur routier de Meurthe et Moselle est un inconditionnel de notre Johnny Hallyday national. Evidemment, quelques extraits sont diffusés pour être dans l’ambiance.

Cyriac arrive au standard. Ce Lillois assistant RH de 25 ans est un petit surdoué … il donne 10 réponses d’affilé et remporte d’office un chèque de 1 000 euros !

Place à Laurence, fan de Shaka Ponk. Bruno lance un extrait d’un des tubes du groupe pour faire plaisir à notre assistante de caisse. Elle passe à 1 point de l’égalisation avec Cyriac en cumulant 9 points !

La dernière candidate de la matinée, Nathalie, technicienne de laboratoire ne se décourage pas. D’autant plus que c’est pour son fils de 13 ans qu’elle joue, ce dernier l’ayant poussé à s’inscrire. Un extrait des Lacs du Connemara lancé par Bruno et Nathalie se lance et gagne 9 points. Quel niveau ce matin !

Cyriac n’a pas eu besoin d’être au soleil pour avoir chaud mais remporte en plus des 1 000 euros le voyage au parc ASTERIX !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

