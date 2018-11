Un bon début de semaine dans le Grand Quiz !

publié le 20/08/2018 à 11:32

Un début de semaine de bonne augure !

Dernier lundi de la saison pour le Grand Quiz. Raison de plus pour tout donner. Et c'est chose faite avec Pauline qui appelle du Pas-De-Calais. Cette infirmière libérale fan de MUSE gagne 8 points.

Puis Roland joue de Belfort. Conducteur de travaux un peu gaffeur. Il raconte avoir dit à une femme qu'elle était enceinte alors que ce n'était pas le cas. Il cumule 6 points, Pauline reste en tête.

Enfin une comptable arrive à l'antenne. Nathalie qui habite à Soissons est une grande lectrice, au moins 5 livres par mois. Elle égale Roland avec 6 points.

Pauline remporte alors le voyage au parc ASTERIX !



La deuxième partie de l'émission s'ouvre avec Christophe. Ce responsable d'usine du Maine et Loire cumule 7 points.

Un agent immobilier prend la relève. Emmanuel habite à Louveciennes dans les Yvelines. Surnommé le "géant vert" en raison de sa taille (2 mètres), son score est tout aussi grand, 10 points !

Appel du Nord cette fois-ci. Christine, chargée de contentieux dans une banque est au bout du fil. Cette passionnée de chats marque 5 points.

Le bal se termine avec Martine, retraitée du Vaucluse. Elle atteint 2 points, mais repart avec une belle montre RTL.

Notre géant vert, Emmanuel, part au parc ASTÉRIX !





A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

PA-PEGASE-400X300-SANS-TAG

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.