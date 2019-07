Tous égaux dans le Grand Quiz de l'été

publié le 31/07/2019 à 12:00

Deux belges sacrés vainqueurs

La première partie de l'émission aurait fait rougir les scénaristes d'histoires à suspens... Trois candidats, trois égalités. Caroline, Eric, Xavier : 7 points chacun.

La question de départage a permis à Eric, venu de Arlon en Belgique, de remporter le premier séjour mis en jeu.

Dans la seconde moitié de l'émission, il y a eu Nathalie qui a marqué 5 points, Cédric, 7, Nelly 3 et puis Nadine est arrivée. Elle s'est inscrite via la page facebook de l'émission, et avait même laissé un commentaire annonciateur "je vais marquer 10 points si je suis sélectionnée !". Elle l'a dit, elle l'a fait : 10 points et donc un séjour au Parc Astérix pour Nadine de Barchon. Vive les belges !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 47 attractions et spectacles irrésistibles à 35km au nord de Paris.

Profitez de la nouvelle attraction "Attention Menhir !" . Pour la première fois, vivez une aventure exclusive d’Astérix et Obélix dans un film en 4 dimensions avec des effets spéciaux spectaculaires. Préparez-vous à vivre et ressentir toutes les péripéties et surprises d’une aventure pleine d’humour inspirée de l’univers de la BD.



Du 13 juillet au 18 août, c’est l’été gaulois au Parc Astérix ! Le Parc est ouvert jusqu’à 22h, et tous les soirs découvrez le spectacle nocturne « Le ciel vous tombe sur la tête » !

Pour prolonger l’expérience, profitez d’un séjour inoubliable dans l’un des hôtels du Parc Astérix, l’hôtel Les Trois Hiboux ou La Cité Suspendue.

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez QUIZ par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute). Pour les candidats belges, appelez-nous au 0173102526 ou envoyez QUIZ par SMS au 66 79 (0,55 cts / sms envoyé ou reçu) !

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Bérénice.