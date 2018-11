Pas de jour férié pour les gagnants dans le Grand Quiz !

publié le 15/08/2018 à 11:32

De beaux cadeaux pour le 15 août !

On débute l'émission avec Béatrice, aide soignante à Thonon. Cela démarre très fort puisqu'elle réalise un sans faute avec 13 bonnes réponses d'affilé ! Elle gagne donc d'office un chèque de 1 000 euros !

La barre est donc déjà très haute quand Valérie, fan de musique française nous appelle. Mais elle arrive tout de même à totaliser 7 points ! Alexis, chef cuisinier vient tenter sa chance. Sa spécialité : le confie de canard. Il en a tellement l'eau à la bouche que cela le dissipe et il n'arrive pas à dépasser les deux précédents candidats et fini à 4 points.

C'est donc Béatrice qui remporte le séjour au Parc Astérix, en plus des 1 000 euros et de la montre RTL !

La seconde partie commence avec Olivier, qui travaille dans les pompes funèbre et ne quitterait pour rien au monde son métier. Cet adepte du bricolage s'en tire avec 3 points. Lui succède une candidate heureuse : aujourd'hui c'est sa fête ! Marie-Claude arrive donc dans de bonnes conditions et prend la tête de cette deuxième partie avec 5 points. Le candidat qui lui succède se prénomme Romain et nous vient de Bordeaux. Il tente de battre Marie-Claude mais égalise finalement Olivier avec 3 points totalisés.

Mais c'est Carole, infirmière libérale qu'on surnomme le "zébulon" qui a le dernier mot ! Elle devance tous ses concurrents obtenant 7 points ! Elle partira donc en voyage au parc ASTERIX ! Bravo à elle.

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

PA-PEGASE-400X300-SANS-TAG

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez le code RTL par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute).

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Caroline.

L'équipe de l'émission vous recommande