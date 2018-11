Il fait chaud dans le studio dans Grand Quiz !

publié le 14/08/2018 à 11:32

Un grand suspense pour le Grand Quiz !

On débute avec Sandrine qui après un début difficile finit avec un total de 4 points. Mais s'en suit une discussion sympathique avec Bruno sur ses lieux de vacances. Stanislas ne fait pas mieux avec un score de 2 points, mais la comparaison entre le glapissement du renard (question 5) et le cri de la mère Fouras faite par Bruno provoque un fou rire général ! Justine arrive en trombe avec une grosse performance : son score est supérieur à ceux de ses deux concurrents réunis ! C'est donc cette dernière qui remporte le séjour au Parc Astérix !

La seconde partie commence avec Olivier, fan des Grosses Têtes qui arrive à 6 points. Laurent qui adore "Je te donne" de Jean-Jacques Goldman ne donnera que 6 bonnes réponses et est donc ex æquo avec Olivier ... Solenne, comptable de profession met fin au suspense avec ses 7 points ! On termine avec Sylvain : il nous a prévenu, c'est un compétiteur... Et on veut bien le croire puis-qu’avec ses 9 points c'est le grand gagnant de cette émission ! Direction le Parc ASTÉRIX pour lui !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

PA-PEGASE-400X300-SANS-TAG

