Bravo à Danièle et Viviane

publié le 21/08/2018 à 11:32

Danièle et Viviane : les deux gagnantes du jour !

En ce mardi, c’est Anne-Sophie, qui s’élance la première. Après avoir échangé quelques astuces coutures avec Caroline Diament, elle démarre le quiz. Elle marque 7 points.

C’est ensuite à Kévin de tenter sa chance. Après avec fait un point « tourisme » avec Bruno Guillon, il « passe à la question » et marque 4 points. Pas de séjour en vue pour lui, mais une belle montre RTL.

Enfin Danièle, amoureuse des jeux et très sympathique, met tout le monde d’accord et marque 8 points ! Elle peut savourer sa victoire, surtout après ses confidences sur le chanteur Billy Paul.

Elle remporte un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix.



Pour la deuxième partie de l’émission, c’est un fan de Nina Simone qui s’élance : Galaad. Il va marquer l’honnête score de 7 points. Et le suspens va être long pour lui car aucun des autres candidats ne va le battre. Il y a eu Laëtitia et Cédric qui ont marqué 4 points. Mais il y a surtout eu la participation de Viviane. Cette pétillante grand-mère a égalisé son score : 7 ! Une question de départage plus tard et le verdict tombe : c’est Viviane qui pourra emmener sa petite famille au Parc Astérix ! Félicitations !



A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc jusqu'à 22h !

Et tous les samedis soirs de l’été, découvrez « Le ciel vous tombe sur la tête », un spectacle son et lumière unique !

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

