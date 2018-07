publié le 12/07/2018 à 16:56

Elle n'a que 17 ans, mais elle représente déjà l'espoir de la Nasa. Alyssa Carson a été choisie pour être la première humaine à marcher sur la planète Mars. L'agence gouvernementale, responsable de la majeure partie du programme spatial civil des Etats-Unis et principale concurrente de la société privée SpaceX (gérée par Elon Musk), a pour objectif d'envoyer des astronautes sur la planète rouge à l'horizon 2033.



Originaire de Baton Rouge (Louisiane, Etats-unis), Alyssa Carson rêve depuis son plus jeune âge de se rendre sur Mars. Elle a intégré, à l'âge de 15 ans, le programme de formation des astronautes de la Nasa, et est aujourd'hui en tête de file pour devenir la première femme à fouler le sol martien, si la Nasa parvient à y envoyer un équipage avant ses concurrents. Une consécration pour la jeune fille.

Un rêve d'enfance

Alors qu'elle n'a que 7 ans, son père lui fait découvrir le camp spatial de Huntsville, en Alabama, raconte-t-elle au magazine américain Teen Vogue. Véritable révélation pour elle, elle y reviendra 18 fois. "J'ai appris tout ce que je voulais savoir et plus, explique-t-elle. J'ai même pu voir une fusée grandeur nature". À l'âge de 12 ans, elle est la première personne à participer aux trois camps spatiaux de la Nasa à Huntsville, Québec (Canada) et Izmir (Turquie).

C'est en rencontrant Sandra Magnus, ancienne astronaute américaine qui a passé 133 jours dans la Station spatiale internationale entre 2008 et 2009, qu'elle se rend compte que sa passion n'est pas qu'un passe-temps. Alyssa décide alors de véritablement s'impliquer dans son projet de partir sur Mars.

Entraînement intensif

La jeune femme décide de faire une pause dans sa scolarité pour se concentrer sur la formation d'astronaute, prenante et complète. Apprendre 3 langues (espagnol, français, chinois), suivre des cours sur la micro-gravité, construire sa propre fusée grâce à une imprimante 3D, faire des conférences, réaliser des tests pour comprendre la réaction de son corps face à perte d'oxygène... C'est le nouveau quotidien de l'adolescente, qui n'hésite pas à partager ses expériences sur les réseaux sociaux et sur son site Nasa Bueberry.

En octobre 2016, à l'âge de 15 ans, elle est la plus jeune personne à obtenir le diplôme de l'Advances Possum Academy qui la déclare apte à avoir accès à une formation d'astronaute et lui donne officiellement la certification d'astronaute-stagiaire. Elle devra néanmoins attendre l'année de ses 18 ans, l'âge minimum réglementaire à la Nasa, pour devenir astronaute.

Shallow Water Egress Training blindfolded. Day 1 a success Une publication partagée par Alyssa Carson (@nasablueberry) le 8 Avril 2018 à 2 :47 PDT

Transmettre son rêve aux jeunes du monde entier

Alyssa a conscience qu'elle n'est pas une adolescente comme les autres. En attendant de pouvoir réaliser son rêve, elle se positionne comme une ambassadrice avec son programme "Blueberry" (son nom de code, devenu son surnom) qui vise à sensibiliser les jeunes sur la conquête spatiale. En attendant de voyager vers la planète rouge, elle traverse la planète bleue pour rencontrer les enfants de tous les pays afin de les encourager à explorer l'espace et à suivre leurs rêves.

Son père, Bert Carson, est quant à lui impatient de voir le rêve de sa fille se réaliser. "Si nous pouvons lui trouver une mission dans les deux prochaines années, avant qu'elle ait 20 ans, elle sera la première adolescente au monde à aller dans l'espace".