publié le 26/04/2016 à 11:07

Daisy Ridley, digne héritière de Luke Skywalker ? C'est bien ce que l'on peut découvrir lors d'un entraînement au sabre sur le tournage de Star Wars VIII. L'actrice enchaîne avec facilité les différentes techniques de combat. La preuve que Rey devient de plus en plus forte au sabre, sûrement après sa rencontre avec Luke Skywalker. L'actrice britannique est formée sur le tournage par Liang Yang, un spécialiste reconnu dans le milieu, qui a déjà travaillé pour Game of Thrones et de nombreux blockbusters américains.



Sur le compte Instagram de Daisy Ridley, on peut lire en légende "traitor". Un clin d’œil à son entraîneur Liang Yang, qui interprète dans Star Wars VII, le Stormtrooper qui traite Finn de "Traitor" lors de l'attaque du bar de Maz Kanata. Cette courte vidéo dévoilant un peu les coulisses de Star Wars VIII a déjà enchanté les fans, dont certains continuent de penser que Rey est bien la fille de Luke Skywalker, vu sa maîtrise du sabre. Le film est attendu le 15 décembre 2017 en France.

So @liangstunts (TRAITOR) is WUSHU FRICKING MASTER and I always try to get him to teach me things... This was today!!! Obvs not great but HE'S amazing and he's also featured at the end ¿¿¿ our stunt team are the most incredible group of people, so lucky I get to train with them! Une vidéo publiée par @daisyridley le 25 Avril 2016 à 10h37 PDT