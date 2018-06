publié le 25/03/2018 à 09:35

Star Wars 9 est encore loin, mais on a enfin des indices. Alors que le tournage de l'épisode qui va clôturer la nouvelle saga Star Wars débutera cet été, John Boyega (Finn) a donné le ton de l'intrigue écrite par J.J. Abrams. C'est lors d'un entretien pour le podcast The Resistance Broadcast, consacré à l'univers de Star Wars, qu'il s'est laissé aller à quelques confidences. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Star Wars 9, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



On ne sait encore rien de Star Wars 9, si ce n'est qu'il sortira le 18 décembre 2019. Grâce à John Boyega, qui incarne l'ex Stromtrooper Finn aux côtés de Rey et Poe Dameron, on apprend que le casting a déjà reçu "une note" pour que les acteurs et actrices commencent à s'entraîner avant le début du tournage en juillet prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet s'annonce sportif !

"Je vais prendre quelques vacances avant [le début de son entraînement], parce que je pense que l'épisode 9, indépendamment de la direction que va prendre l'histoire que je n'ai pas encore lu, va être une guerre totale. Je sais donc que je vais devoir m'entraîner pour cela", a confié l'acteur qui cartonne en ce moment avec Pacific Rim : Uprising de Guillermo del Toro.