Zucchero, Gregory Porter et Chet Baker font l'actualité musicale de la semaine

publié le 29/04/2016 à 10:02

Parmi les sorties du jour, le retour de Zucchero. L'Italien publie aujourd'hui Black Cat, composé de 13 nouvelles chansons très rock. L'une d'elle s'intitule S.O.S. pour Streets Of Surrender, Les rues de l'abandon en français. C'est un hommage aux attentats du 13 novembre. Elle a été écrite par Bono de U2. Le chanteur italien sera en concert à l'Olympia à Paris les 6, 7 et 8 novembre prochain.





Trois ans après Liquid Spirit, meilleure vente jazz de ces dix dernières années, Gregory Porter est de retour avec un quatrième album studio. Take Me To The Alley contient 12 chansons inédites. Faites-vous un chocolat chaud, mettez vos chaussons et laissez-vous envelopper par la voix de Grégory Porter. Ce baryton au physique de géant s'impose comme l'une des voix les plus impressionnantes du jazz moderne. Ses chansons respectent tous les codes du genre, tout en se laissant vite apprivoiser.



> Gregory Porter - Holding On

Je trouve qu'on regarde avec des œillères où est le jazz et ce qu'est le jazz Gregory Porter Partager la citation





"Je suis un chanteur de jazz, il n'y a pas de débat. Mais, je trouve qu'on regarde - non pas au mauvais endroit – mais avec des œillères où est le jazz et ce qu'est le jazz. Je pense que Sting est un incroyable chanteur de jazz. Marvin Gaye et Donny Hathaway sont d'excellents jazzmen. Si vous écoutez leurs musiques, vous les entendrez dévier de la mélodie, trouver la note bleue, chanter derrière le rythme, faire tout ce que font les chanteurs de jazz ! Mais oui je crois qu'il y a aussi une écriture jazz pour les paroles, une culture et un esprit jazz. Je mélange tout cela et j'y apporte une touche de soul et de gospel. Je suis tout cela, j'ai été élevé avec ça. Donc ça s'entend dans mon jazz", développe Gregory Porter. Il jouera le 11 juillet à Jazz à Vienne, le 18 juillet à Jazz à Juan, le 28 août à Rock en Seine et le 17 octobre au Grand Rex à Paris.

Chet Baker revisité

Dans les bacs cette semaine également, on reste au rayon jazz avec un album hommage à Chet Baker, le génial chanteur et trompettiste mort il y a 28 ans. Le disque s'intitule Autour de Chet et contient 10 reprises. 10 mariages entre des chanteurs d'aujourd'hui et des musiciens jazz d'aujourd'hui. Deux reprises sortent du lot. La première est signée Yaël Naïm. Accompagnée d'un quartet à cordes, elle revisite un titre de 1954 : My Funny Valentine. L'autre, une nouvelle version de The Thrill Is Gone, est interprétée par Camelia Jordana et Erik Truffaz à la trompette. Au générique du disque, vous reconnaîtrez aussi les voix d'Elodie Frégé, Charles Pasi, Hugh Coltman ou encore le duo Ibeyi.

> YAEL NAIM - MY FUNNY VALENTINE - LIVE Ce soir (ou jamais !)