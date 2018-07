Watch Demi Lovato perform 'Confident' at the 2016 Democratic National Convention

et Maxime Carignano

publié le 27/07/2016 à 16:15

À chaque élection présidentielle américaine, l'un des candidats se retrouve plébiscité par l'ensemble du show-business US. En 2002, puis en 2012, Obama a pu compter sur l'appui de Ben Affleck, Beyoncé, Jay-Z ou encore Chris Martin. Alors qu'Hillary Clinton s'apprête à représenter le parti démocrate aux prochaines élections présidentielles, c'est elle qui récupère l'attention de la plupart des artistes.



Eva Longoria, George Clooney, Katy Perry ou Lena Dunham sont tous derrière l'ex-Première dame, qui vient d'être officiellement désignée candidate démocrate à la Maison Blanche à l'occasion de la convention du parti. L'événement, qui se tient du 25 au 28 juillet à Philadelphie, est ponctué de mini-concerts donnés par des célébrités proches du parti et de la candidate. Tour d'horizon des stars qui se produiront (et se sont produites) lors du meeting politique.

Un lancement en fanfare

Dès le premier jour, lundi 25 juillet, les participants à la convention ont pu assister à plusieurs shows. Tout d'abord celui des Boyz II Men, le groupe de R'n'B star dans les années 90. Demi Lovato, ex-juré de X Factor US et chanteuse américaine qui a étonné il y a quelques mois avec son imitation de Christina Aguilera, a quant à elle interprété son tube Confident. Paul Simon, l'une des deux moitiés du duo mythique Simon & Garfunkel, s'est également produit.

En ce premier jour de Convention, c'est au jeune Bobby Hill qu'est revenu l'honneur d'interpréter l'hymne national américain, The Star-Spangled Banner.

Alicia Keys et Andra Day pour la deuxième journée

Les personnes présentes le deuxième jour de la Convention, mardi 27 juillet, ont assisté à un peu moins de prestations. Alicia Keys qui est montée sur scène : la chanteuse a fait défiler des portraits des présidents des États-Unis, avant de faire apparaître celui d'Hillary Clinton, le tout sur l'instrumentale de sa chanson Girl On Fire. Une prestation suivie de In Common, chanson issue de son prochain album. Andra Day, chanteuse inconnue dans nos contrées, est ensuite venue interpréter son single Rise Up.

Deux dernières journées prometteuses

Plusieurs pointures de la scène pop américaine devraient également se produire lors de la convention pour les deux derniers jours. Lady Gaga, Lenny Kravitz et DJ Jazzy Jef donneront un concert dans le New-Jersey en l'honneur de la convention. La présence de Fergie y est également attendue. Même le rappeur Snoop Dogg, qui vient de sortir son quinzième album studio intitulé Coolaid, est censé se produire lors de l'ultime journée du meeting. D'autres célébrités, telles que Lena Dunham ou America Ferrera seront également présentes. Pour participer à des interventions, ou simplement pour exprimer leur soutien.

Katy Perry : "Je vais voter pour Hillary Clinton"

Et c'est au tour de Katy Perry de faire le show lors de la convention de Philadelphie ce jeudi 28 juillet. Elle en a profité pour rappeler tout son soutien envers Hillary Clinton. Dans le même temps, la chanteuse a déclaré que les électeurs "auront autant de pouvoir qu'un lobbyiste de la NRA" (organisation qui protège le droit de posséder une arme) pour la prochaine élection présidentielle américaine de novembre. En 2014, Katy Perry lui avait déjà montré son soutien. La chanteuse avait d'ailleurs proposé de composer son hymne de campagne.

