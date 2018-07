publié le 28/06/2016 à 16:53

Trois ans après Ma déclaration, Jenifer signe son retour avec Paradis Secret, premier extrait de son prochain album. Pour le moment, la chanteuse de 33 ans n'a pas précisé la date de la sortie, mais il sera dans les bacs pour l'automne prochain.



En attendant, Jenifer vient de dévoiler le clip officiel de Paradis Secret signé par Yann Orhan, photographe et vidéaste, qui a notamment collaboré avec Hubert-Félix Thiéfaine et Détroit. Cheveux détachés, déshabillé en dentelles noires, la jeune femme joue la carte de la séduction et de la sensualité. "Da Silva m'a réconcilié avec la musique", avouait-elle à RTL, il y a quelques semaines.

Nouvelle tournée en 2017

"Dans ton lit, j'ai connu le vertige et le goût du péché dans un coin de paradis secret (...) Dans ton lit, j'ai connu des vas et viens", chante l'artiste. Les paroles de Paradis Secret sont sans équivoque et annoncent un renouveau dans sa carrière. Un septième album qui s'annonce un peu plus adulte pour l'ancienne coach de The Voice. Une nouvelle tournée est prévue à partir de février 2017. Deux dates sont programmées à Paris les 17 et 18 mars 2017 dans un lieu tenu secret.