VIDÉO - Axelle Red interprète "Sensualité" sur RTL2

publié le 07/03/2020 à 10:00

Pour ses 25 ans, RTL2 est parti à la rencontre de ses auditeurs et a délocalisé sa matinale à Valenciennes. L'émission présenté par Grégory Ascher et Justine Salmon s'est déroulé en direct et en public, avec un retour en 1995, du maroilles, des frites, des invités, des blind tests et des surprises.

C'est Axelle Red qui fait revivre l'ambiance des années 90 en interprétant en live deux titres de ces années-là : Sensualité et Je t’attends ainsi que D'autre que nous son dernier single en duo avec Ycare également présent à Valenciennes.

Au cours de cette journée, les auditeurs feront un grand bond dans le temps pour revivre l’ambiance et écouter le son pop-rock des années 90. Les artistes du Son Pop-Rock fêteront la station tout au long de la journée autour d’une programmation musicale exceptionnelle rythmée par l’habillage sonore de l’époque notamment le "Top Horaire" de 1995 qui sera diffusé toutes les heures.

Puis Eric Jean-Jean prendra les commandes du #DriveRTL2 telle que l’émission aurait pu être le jour du lancement de la station avec une programmation 100% "Année 1995".

La soirée se poursuivra en redonnant exceptionnellement vie au concept qui a fait les grandes heures de la FM : Les dédicaces, et clôturer cette journée anniversaire, le DJ maison RLP proposera un mix de 3 heures dédié aux années 90.