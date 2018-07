publié le 31/08/2016 à 10:34

Encore une de moins. Alors que les fans savaient déjà que Victoria Beckham, concentrée sur sa carrière de créatrice de mode, ne participerait pas à la reformation des Spice Girls, Mel C vient d'annoncer qu'elle prend la même direction. Sporty Spice, de son vrai nom Melanie Chisholm, a publié un article très personnel dans The Love Magazine. Elle y revient sur la célébrité, ses années de thérapie et, surtout, sur les raisons qui la poussent à refuser de célébrer les 20 ans du groupe sur scène avec ses anciennes collègues : "Le plus dur pour moi, c'était d'abandonner les gens, les filles, les fans [...]. Malheureusement, quelque chose clochait et je devais suivre mon instinct."



"Nous étions un groupe de cinq. N'avons-nous pas atteint notre sommet aux Jeux olympiques [le groupe s'est réuni pour une prestation à l'occasion des JO de Londres, en 2012]. Pour moi, le pic de mon expérience de Spice Girl a été d'être regardée par un milliard de personnes en chantant Spice Up Your Life aux Jeux olympiques de Londres." Et si, à ses yeux, cette dernière prestation ne doit pas avoir de suite, c'est parce qu'elle n'envisage pas le groupe sans l'une des membres : "Si nous n'étions pas ensemble, nous n'aurions pas rendu justice au groupe, ni aux fans."

La chanteuse tient également à ce que l'histoire du groupe se termine sur une bonne note, et s'étonne de l'engouement que les Spice Girls continuent à provoquer : "Les spéculations incessantes sur une reformation pour les 20 ans de Wannabe sont particulièrement exténuantes. Comprenez-moi bien : je comprends complètement. Mais est-ce qu'une nouvelle règle exige que les groupes se reforment ? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester dans les mémoires pour nos incroyables accomplissements dans les années 90 ?"



Cependant, Mel C ne semble garder aucune amertume : "On nous parle toujours de cette phrase dans Wannabe : 'l'amitié ne se termine jamais'. Il y aura toujours des difficultés dans l'amitié. J'aime tendrement les filles. Nous avons un lien unique qui ne sera jamais brisé, et je continuerai à les soutenir autant que je pourrai", assure-t-elle, avant d'ajouter : "J'aime le groupe, je suis plus que fière de mon passé et je célébrerai toute ma vie le fait d'être une Spice Girl. C'est ce que je suis." Spice Girl un jour, Spice Girl toujours !