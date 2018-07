publié le 26/01/2018 à 12:42

IAM, David Guetta, Jain, Nekfeu, Shaka Ponk... Le festival Solidays a une fois de plus réuni une programmation forte pour sa 20e édition, selon Le Parisien. Cette année, le festival aura lieu du 22 au 24 juin à l'hippodrome de Paris-Longchamp.



L'édition baptisée "We are heroes" mettra également en avant le chanteur Eddy de Pretto, en lice pour la meilleure révélation scène aux Victoires de la musique le 9 février prochain. Des artistes qui montent seront aussi à l'honneur, à l'instar du rappeur belge Roméo Elvis ou du duo parisien Polo & Pan.

Les billets pour l'édition 2018 seront vendus à partir du 1er février. Les premiers à se ruer sur la billetterie pourront profiter des 25.000 pass trois jours mis en vente à 39 euros. L'an dernier, 169.000 personnes s'étaient pressées sur les pelouses de l'hippodrome de Paris-Longchamp.

Depuis 20 ans, Solidays, créé en 1999 par l'association Solidarité Sida, veut allier événement culturel d'envergure avec des actions d'information et de prévention, notamment sur la sexualité et le sida. "Plus que du simple divertissement, ce rendez-vous est aussi celui du débat, du dialogue et de l’implication", rappellent les organisateurs.