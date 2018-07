publié le 28/02/2017 à 09:43

Après 15 ans d’absence, un monstre sacré du lyrique est de retour sur scène à Paris ! Le ténor mexicain Rolando Villazon est Ulysse dans un opéra de Monteverdi dont la première a lieu ce 28 février. Monteverdi est l’inventeur de l’opéra baroque. À la fin de la Renaissance, il a l’idée de mêler musique et théâtre en traitant de sujets mythologiques. Il est l’auteur de 18 opéras, mais 3 seulement sont parvenus en intégralité jusqu’à nous, dont ce Retour d’Ulysse, où cohabitent le monde des Dieux et le monde des Hommes.



L’histoire s’inspire de l’Odyssée d’Homère : Ulysse (Rolando Villazon), après 20 ans de guerre revient chez lui à Ithaque, où sa femme Pénélope lui est restée fidèle, rusant pour repousser ses prétendants et accessoirement prétendants au trône. Les thèmes abordés dans l’œuvre sont finalement assez intemporels comme la fidélité, la solitude et la liberté. C’est ce qui fait dire à la chef d’orchestre, prêtresse du baroque, Emmanuelle Haïm : "Tout a changé et rien n’a changé !" Une chef sans baguette, énergique, souriante, déterminée et qui se révèle même assez maternelle : elle avait déjà donné des concerts avec Rolando Villazon, mais ces deux-là n’avaient jamais travaillé ensemble sur un opéra.

Le ténor, qui n’a pas toujours ménagé sa voix par le passé, ce qui a entraîné des problèmes de santé, est toujours assez anxieux avant d’aborder un nouveau rôle. Emmanuelle Haïm l’a donc invité à travailler ce Retour d’Ulysse chez elle, près de Paris, pendant un mois.

Un opéra plein de surprises

Le résultat, c’est un opéra coloré musicalement et scéniquement : la mise en scène de la française Mariame Clément est truffée de jolies surprises. Derrière un rideau qui montre la méditerranée scintillante, il y a des tapis roulants qui apportent les accessoires sur scène, un canapé à paillettes qui descend du ciel pour transporter les dieux. Tout plein de références aux machineries de théâtre du XVIIe siècle.



Et s’il y en a un qui se régale avec ça c’est bien Rolando Villazon. Le chanteur est un vrai clown, il fait des mines, exagères ses gestes. Mais, il revient très vite à la retenue quand le texte le nécessite, car le fond de l’histoire reste dramatique. Et le passage d’un ton poignant à des accents plus légers se fait à chaque fois en finesse et en cohérence avec l’œuvre. C’est raffiné, profond, et finalement très actuel pour un opéra qui a 377 ans ! Le bouillonnant Rolando Villazon chante aux côtés de la parfaite mezzo tchèque Magdalena Kozena jusqu’au 13 mars au Théâtre des Champs-Élysées puis à Dijon du 31 mars au 2 avril.