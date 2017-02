Christine & The Queens et promesses farfelues dans la Curiosité

Christine and the Queens se lance aux États-Unis

publié le 26/02/2017 à 12:00

Selon le classement du magazine Vanity Fair, c’est la Française la plus influente à l’étranger !

Héloïse Letissier alias Christine and the Queens est actuellement en tournée aux Etats-Unis, elle est également n°1 des ventes en Angleterre, on vous raconte son histoire avec Steven Bellery, journaliste Musique sur RTL.

Christine and The Queens dans le Grand Studio RTL

