Rendez-vous avec Jean-Yves Chaperon pour l'heure du jazz

publié le 31/07/2016 à 19:30

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.



La programmation de l'heure du jazz

DEE DEE BRIDGEWATER - you've changed.

BUDDY RICH - Down for double

JAMIE CULLUM - What a difference a day makes

BOB GORDON - Fools rush in

HERBIE HANCOCK - St Louis Blues

OSCAR PETERSON - Alice in wonderland

SHIRLEY HORN - Watch what happens

SNARKY PUPPY - Don't you know -

> Snarky Puppy dans RTL JAZZ Festival

Avec notre partenaire Jazz News

Jazz News n°53 juillet 2016

L'actualité du jazz sélectionnée par Jean-Yves Chaperon et notre partenaire, Jazz News, dont le nouveau numéro est disponible en kiosque et sur son application Ipad avec un sommaire interactif, plus de 80 extraits de musique, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, des partages sur les réseaux sociaux.