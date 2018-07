publié le 28/04/2017 à 12:00

Purple Rain est un disque de légende, celui de tous les superlatifs. Sorti en 1984, il a lancé la carrière internationale de Prince Roger Nelson qui avait déjà mis l'Amérique à genoux, ou presque. Un recueil de 9 titres écoulé à 20 millions d'exemplaires, jalonné de tubes éternels tels que Let's Go Crazy, Take Me With You, When Doves Cry mais aussi et surtout Purple Rain.



L'emblème de l'album éponyme. Une ballade de huit minutes, mêlant rock, pop, gospel, le tout porté par un solo de guitare héroïque. Une chanson à jamais liée au géant de la pop, l'un des sommets de ses concerts.

Le sixième album du Kid de Minneapolis est également la bande originale impeccable, irrésistible et sexy de Purple Rain, le film réalisé par Albert Magnoli. Un long-métrage taillé à la démesure de Prince, dans lequel il tiendra le rôle principal. L'histoire d'un jeune homme qui entretient une relation difficile avec ses parents, monte un groupe, veut devenir une star. Le destin de ce "Kid" s'apparente évidemment une autobiographie romancée de Prince.

L'album "Purple Rain remasterisé, des titres inédits et un DVD live

Un an après la tragique disparition du musicien américain, Purple Rain ressort enfin dans une version à la hauteur du mythe. NPG Records et Warner Bros. Records annoncent la réédition, le 23 juin, du disque dans deux versions Deluxe et Deluxe - Expanded Edition. Une précommande spéciale sera lancée le 28 avril accompagnée du titre inédit Electric Intercourse en téléchargement, disponible pour la toute première fois en version studio.



Purple Rain version Deluxe proposera 2 CDS. Tout d'abord le remaster officiel réalisé à Paisley Park en 2015 à partir des bandes masters d'origine, supervisé par Prince en personne, quelques mois avant sa disparition en 2016. Et le disque From The Vault & Unreleased contenant 11 joyaux issus du légendaire vault de la plus sulfureuse des pop star. Le tracklisting comprend de nombreuses raretés très recherchées, dont Our Destiny / Roadhouse Garden (1984), l'instrumental Father’s Song datant de 1983 et bien plus encore.



Une autre version de Purple Rain, Deluxe - Expanded Edition, sera également mise en vente. Un coffret gargantuesque proposant, en plus de l'album remasterisé et du disque de raretés, un troisième album, Single Edits & B-Sides et le DVD Prince and The Revolution, Live at the Carrier Dome, Syracuse, NY, March 30, 1985. L'audio et la vidéo ont été restaurés à partir du master d'origine. L'occasion de revoir Prince sur scène, l'un des meilleurs perfomers de tous les temps.