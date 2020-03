publié le 09/03/2020 à 13:12

Collectionneur d'objets liés à Napoléon et administrateur du Cercle France Napoléon, Pierre-Jean Chalençon s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l'émission Affaire conclue diffusée chaque après-midi sur France 2 et présentée par Sophie Davant.

Le 04 mars dernier, le célèbre acheteur a publié son autobiographie intitulée Appelez-moi l'Empereur, aux éditions Harper Collins. Un ouvrage dans lequel Pierre-Jean Chalençon se raconte, revient sur son parcours et notamment la naissance de sa passion pour Bonaparte.

À sept ans, il découvre l’histoire en lisant des magazines dans le grenier de ses grands-parents. Son personnage préféré ? Napoléon, bien sûr ! À dix-sept ans, il tombe sur une lettre chez un vieil antiquaire, qui va changer sa vie : cette lettre est de la main de l’Empereur.

"Appelez-moi l'Empereur" de Pierre-Jean Chalençon (Harper Collins)

Ses amis ? Ils s’appellent Charles Trenet, Versace et Sophie Davant. Aujourd’hui, il est partout : dans les salles de Drouot, à la télé et en une de la presse people. Il est Pierre-Jean Chalençon, dit "l’Empereur". Vous croyez le connaître ? Il va encore vous surprendre...

Appelez-moi l'Empereur, éditions Harper Collins, 176 pages, 19 euros.

Au micro de Stéphane Bern ce matin, Pierre-Jean Chalençon a également évoqué un nouveau projet qui lui tient à cœur. Après la télé, il va se lancer pour la première fois sur scène avec son propre one-man-show : "Arnaud Gidoin m'a écrit un texte (...) Je vais faire un one-man-show sur Napoléon ! Une sorte de conférence avec des anecdotes, beaucoup d'humour", explique-t-il. En septembre prochain, il sera également sur scène avec Une chance insolente, une pièce écrite par Olivier Lejeune et qui se jouera un peu partout en France.

Le guide pour devenir un parfait (ou presque) humoriste

Ancien directeur artistique du festival de Montreux, metteur en scène, auteur mais aussi professeur au cours Florent, Etienne de Balasy a publié le 20 février dernier le premier guide pour tout savoir sur le métier d'humoriste.



Comment concevoir un sketch ? Comment construire son personnage, gérer ses réseaux sociaux, protéger ses œuvres ? Comment lutter contre le syndrome de la page blanche ? Où rencontrer un producteur, un attaché de presse, un manager ? Où se trouve le comedy club le plus proche de chez vous ? Fruit de la collaboration de l’auteur avec des artistes tels que Patrick Timsit, Jean-Luc Lemoine, Éric Antoine ou Charlotte Gabris, et avec les témoignages de Guillermo Guiz, Jérémy Ferrari et Roman Frayssinet, ce livre est là pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les humoristes en herbe.

"Le guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et one-man-show" d'Etienne de Balasy (Cherche Midi)

"Pas d’inquiétude, le plus dur, dans ce métier, ce sont les trente premières années !" L'acteur britannique David Niven (La Panthère rose en 1963) n’avait peut-être pas tort, mais aujourd’hui, vous avez un coup d’avance grâce à l'ouvrage d'Etienne de Balasy.



Le guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et one-man-show ! d'Etienne de Balasy, éditions du Cherche Midi, 240 pages, 17 euros.

